Megdöbbentő vallomást tett a Bestiák egykori sztárja

Somorjai Ilona, azaz Bee 1997-ben robbant be a köztudatba a Bestiák lánytrió egyik tagjaként. Nem túlzás azt állítani, hogy az ország egyik legfelkapottabb énekesnője volt, majd az együttes 2001-ben feloszlott, a lányokról pedig azóta nem sokat lehetett hallani. Mintha kicsit eltűntek volna...

Miss Bee és a Bestiák elképesztően népszerűek voltak Fotó: Facebook

Bee arról mesélt a Borsnak a Marschall Entertainment 20. születésnapi buliján, hogy ő azóta rengeteg mindenbe belekóstolt, volt műsorvezető, de esküvőszervező is, és közben folyamatosan kereste önmagát. Először a spiritualitás, később pedig a pszichológia felé fordult, ma pedig már ott tart, hogy hamarosan önfejlesztőként segíthet mások életén. Kevesen gondolnák, de az énekesnő igénye a fejlődésre abból fakad, hogy korábban egyáltalán nem szerette önmagát!

Nem arról van szó, hogy önbizalmam nem volt, hanem egész egyszerűen nem szerettem önmagam.

Ezáltal viszont az önbizalmam is csak egy mutatott dolog volt a külvilág felé. Sokszor éreztem, hogy komfortzónán kívüli helyzetekben meg is ingott az önbizalmam, és még a hangomat sem éreztem önazonosnak. Ezek indítottak el az önismeret útján, valamint a vágy, hogy kiiktassam azokat a defektjeimet, amik zavarnak a személyiségemben. Ehhez 2006-ban a spiritualitást hívtam segítségül, majd évekkel később a pszichológiát, ma pedig úgy érzem, az egyik nem igazán működik a másik nélkül – kezdte a Borsnak Bee, akiről nehéz elképzelni, hogy a Bestiák egyik frontembereként nem volt tele igazi önbizalommal. Pedig pont ez volt a helyzet!

– Az önszeretet hiánya mindenképpen családi mintákból eredt. A gyerekkori traumák mindenképpen meghatározzák, hogy a személyiség milyenre fejlődik. Én gyerekkorom óta énekeltem, de annyira izgulós voltam, hogy soha nem tudtam azt hozni a színpadon, amit valójában tudtam. Csapatban viszont nagyon erősnek éreztem magam, ezért nekem nagyon jót tett a Bestiák. Az viszont jóval később jött el, amikor már egyedül is erős voltam a színpadon – emlékezett vissza az énekesnő.

A Bestiák énekesnője másokon segítene

Bee azóta több képesítést is szerzett már mint coach/tréner, néha azt is megkapja, hogy ő biztos boszorkány, ezért ért annyira az emberek nyelvén. Klienseket már most fogadhatna, azonban ezt alázatból, valamint az egyéb teendői miatt még nem teszi.

– Már kész van az ezzel kapcsolatos honlapom is, csak fel kell tölteni rá az anyagokat, a közeljövőben pedig azt tervezem, hogy egy napot a héten csak arra szánok majd, hogy személyiségfejlesztőként tevékenykedjek. Még akár fiataloknak, fiúknak is szívesen mutatnék egy-két olyan önismereti trükköt, amikkel stabilabban, magabiztosabban vághatnak bele a nagybetűs életbe – árulta el a Bestiák egykori sztárja.