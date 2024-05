"Változtatniuk kell a viselkedésükön" – a szakítás felé robog Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata

Gyülekeznek – vagy inkább: ismét gyülekeznek – a viharfelhők Jennifer Lopez és Ben Affleck feje felett. Mint ismert, a pár először a kétezres évek elején jött össze, akkor el is jegyezték egymást, ám a kapcsolat végül szakítással végződött. 2021-ben ismét közel kerültek egymáshoz, majd 2022-ben, két évtizeddel az első eljegyzés után újra menyasszony és vőlegény lettek. Ezúttal el is jutottak a házasságig, ám a közeli ismerősök szerint most sem felhőtlen a kapcsolatuk, és bizony ha nem csinálnak valamit, ha nem változtatnak azon, ahogy egymással viselkednek, akkor nagyon hamar válás lesz a dologból.

Ben Affleck és Jennifer Lopez egy februári premieren Fotó: AFP

Az ismerősök egyenesen úgy fogalmaznak, hogy "a mézesheteknek határozottan vége". Jennifer és Ben egyébként most először tölt külön hosszabb időt, hiszen a férfi Los Angelesben forgat, míg felesége New Yorkban dolgozik. A helyzetet pedig mindketten másképp dolgozzák fel: Affleck örül, hogy elfoglalt, míg Lopez folyamatosan megerősítésre vár, hogy szeretik, imádják őt, ezzel azonban párját védekezővé, morcossá teszi – írja a Life oldala.

Ha házasok akarnak maradni, mindkettőjüknek változtatniuk kell a viselkedésükön

– magyarázza a forrás.

Az énekes-színésznőnek egyébként nem csak a kapcsolatukkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy a karrierje az utóbbi időben nem alakul épp fényesen, ráadásul minderről ő maga tehet, és a körülötte lévők jó ideje látták, hogy közelít a bukás.

– A látszat világában él, és az emberek már nem veszik be a színjátékot. Csalónak és nárcisztikusnak tartják, és olyasvalakinek, aki nem érzékeli a körülötte lévő valós világot – idéz az oldal egy másik forrást.