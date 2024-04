Szívfacsaró utolsó fotó: feleségét gyászolja a Star Wars filmek sztárja

53 éves korában elhunyt Samantha Davis színésegyeznő, aki a Harry Potter és a Halál ereklyéi 2-ben, és a Gyilkos kobold második részében is szerepelt. Férje az ismert színész, Warwick Davis - aki szintén játszott a népszerű filmsorozatban és több Star Wars filmben is felbukkant - egy szívfacsaró utolsó fotóval jelentette be szerelme elvesztését, akivel két közös gyermeket neveltek együtt.

Elmúlása hatalmas lyukat hagyott a családunk életébe. Hiányoznak az ölelései

- kezdte búcsúját sorait a színész.

Néhai feleségem volt a legmegbízhatóbb társ, és mindent neki köszönhetek, amit a karrierem során elértem. Különleges karakter volt, aki mindig látta az élet napos oldalát, fekete humora volt, és mindig nevetett a rossz vicceimen

- árulta el a gyászoló férfi.

Warvick és Samantha korábban George Lucas egyik korábbi filmjében a Willowban találkozott egymással 17 éves korukban. A DailyStar most arról írt, hogy a színésznő 2019-ben már egyszer megküzdött a szepszissel, de akkor úgy tűnt, hogy győztesként került ki a harcból. Emellett Samantha achondroplasiával élt együtt, ami egy ritka csontnövekedési rendellenesség, ez miatt maradt alacsony termetű a hölgy. Arról azonban nem nyilatkozott a család, hogy végül mi okozta a sztár halálát.