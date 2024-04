Súlyos betegségéről vallott Gáspár Zsolti: kétszer is műteni kellett

Súlyos betegséggel került kórházba Gáspár Zsolti, mostanra azonban sokat javult az állapota. A műsorvezető a TV2 Mokkában beszélt az elmúlt hónapok nehézségeiről.

Gáspár Zsoltinak súlyos egészségügyi problémái adódtak (Fotó: Szabolcs László)

Elég problémás volt a januárom, összeszedtem a családot és elmentünk szűrővizsgálatra. A háziorvos több vizsgálatot is kiírt, így kerültem végül a salgótarjáni kórházba, ahonnan továbbküldtek. Röntgen, ultrahang, az ilyen vizsgálatokon derül ki igazán, hogy az embernek nincs rendben a szervezete.

Zsolti bevallása szerint először a „kipufogójával” volt a probléma és emiatt tükrözésre küldték. Így derült ki, hogy műteni kell, de mivel altatásban végezték, szerencsére nem volt rossz élmény, amiért köszönetet mondott orvosainak is.

Egy műtét nem volt elég

Néhány héttel később a vállával is probléma adódott, amivel szintén műteni kellett. „Megijedtem, hogy egy hónapon belül kétszer akarnak altatni, de megnyugtattak az orvosok, hogy semmi gond nincsen ezzel. A vállam évek óta fáj, focizás közben összeütköztünk egy sráccal és leszakadt az izom. Sokat zsibbadt, fájt, szúrt, évek óta leszakadt izommal éltem a napjaimat”

Zsolti elmesélte azt is, hogy a lányának is el kellett távolítani a nyakán egy szemölcsöt, ami miatt izgultak is, amíg vissza nem kapták a szövettani eredményt, hogy minden rendben.

Gáspár Zsolti másoknak is ezt javasolja

„Mindenkinek azt tanácsolom, hogy járjon el szűrővizsgálatokra és az egész családjáról is gondoskodjon. Vérvételre és tüdőszűrésre minden évben kötelező lenne elmennie mindenkinek, hiszen a tüdőből indulnak mindig a súlyosabb betegségek. Engem az bánt leginkább, hogy nem iszom, nem dohányzom és nem is kávézom, nincs semmi káros szenvedélyem, mégis beteg vagyok sokszor.”

Gáspár Zsolti most egy ismerőse segítségével figyel az egészséges életmódra és az étkezésére, közben folyamatosan dolgozik, most fogják elindítani Magyarország első, ingyenes roma mosodáját és negyven településsel fognak szerződni.