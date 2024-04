Felrobbant az internet: nem semmi ruhában kapták lencsevégre Stana Alexandrát

A Dancing with the Starsnak köszönhetően tett szert országos ismeretségre a profi táncosnő, Stana Alexandra, akinek az élete egy ideje állandó izgalmak közepette telik. Alexandra korábban elárulta, egy igazán pörgős évet kívánt magának, ez a vágya pedig a jelek szerint maradéktalanul teljesült: a minap kezdetét vette a Zsákbamacska új évada, amiben a táncosnő a műsorvezető-páros, Pető Brúnó és Marics Peti segítőjeként működik közre, nemrég pedig egy igazán nagyszabású eseményen volt jelenése, amiről sietett értesíteni a követőit is a közösségi oldalán. Alexandra ugyanis a Mága Zoltán 50. születésnapja alkalmából szervezet koncertsorozat fő eseményén, egy múltidéző, fantasztikus gálán táncolt, amit az MVM Dome-ban tartottak április 27-én.

Pörgős éve van eddig a profi táncosnőnek / Fotó: Szabolcs László

Egy élmény volt a tegnap esti Mága-koncert! Csoda csapat

– jelentette ki Alexandra Instagram-posztjában, amihez jó pár fotót is csatolt: a felvételeken a táncosnő egyszerűen káprázatosan fest piros csizmában és piros, virágmintás fellépőruhájában. Emellett a rajongói sem tudtak szó nélkül elmenni.

Gyönyörű vagy!

– jegyezte meg ámulattal a táncosnő egyik követője.