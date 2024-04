Azok a lábak: durván felvágott ruhában ragyog Stana Alexandra

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, tavaly azt kívánta Stana Alexandra, hogy egy igazán pörgős éve legyen, ez a vágya pedig be is teljesült.

Stana Alexandra / Fotó: Markovics Gábor

Hiszen Április 27-én a TV2 csatornáján elindul a Zsákbamacska új évada, amiben Alexandra lesz Marics Peti és Pető Brúnó műsorvezető páros segítője. Ezt pedig nem is akárhogy, hanem egy szexi fotóval jelentette be.

A nagy hírhez pedig Stana Alexandra egy olyan ruhát választott, ami egészen merész szinten fel van vágva, ezzel pedig megvillantotta álomszép lábait. Ráadásul a fotó nemcsak a rajongók figyelmét keltette fel, a Fricska Táncegyüttes Instagram-oldala is dobott rá egy szívecskét.