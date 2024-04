Különleges szülinap, Schobert Norbiék egy rajongójuk álmát teljesítették

Bár eddig a pillanatig soha nem találkoztunk személyesen (Norbival egyszer egy közönségtalálkozón nagyon régen többed-magammal) mindig is éreztem és tudtam, hogy igaz, csupa szív emberek és ez ma be is bizonyosodott. Láttam, hogy itt vannak Barcelonában és írtam egy üzenetet Norbinak..... a többit itt láthatjátok! Mintha mindig is ismertük volna egymást, fantasztikus délelőttöt töltöttünk el együtt és ha csak egy kis időre is, de az idegenvezetőjük lehettem! Nagyon sokat beszélgettünk és számomra végérvényesen nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire szeretni való EMBEREK!