Rúzsa Magdi hófehér ruhában: férjével jelentette be a csodálatos örömhírt

Rúzsa Magdi vitathatatlanul az ország egyik legnépszerűbb énekesnője. A Megasztár harmadik évadának győzteseként robbant be a köztudatba, sikerei pedig azóta is töretlenek. Annyi slágere lett, mint égen a csillag, rajongója pedig még több! Ha nagy koncertet hirdet meg, pillanatok alatt minden jegy elkel. Emellett pedig nagyszerű édesanya és feleség. Hatalmas szeretetben neveli hármasikreit, most pedig újabb örömhírt jelentett be: férjével most ünneplik a 13. házassági évfordulójukat. Ennek alkalmából megosztotta az esküvői fotóit.