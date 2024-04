Még közel sincs vége, a rendőrségen folytatódik Bangó Margit ügye

Bangó Margitot nem könnyű kihozni a sodrából, egy erdélyi fiatalembernek ez mégis sikerült, aki bizony csúnyán becsapta az elismert, Kossuth-díjas művészünket. A férfi egy három állomásos erdélyi turnét szervezett Bangó Margitnak és csapatának, de végül nem lett semmi a koncertekből, mert mint kiderült, a szervező nem írta alá időben a szerződést, és a megbeszéltekkel ellentétben nem küldte az előleget, vagyis hivatalosan nem bízta meg az énekesnőt a koncerten való részvétellel.

Bangó Margitot ötven év alatt egyszer sem verték így át (Fotó: Markovics Gábor)

Sokba került ez Bangó Margitnak

Bangó Margit és csapata április 12-én Marosvásárhelyen, 13-án Csíkszentsimonban, 14-én pedig Székelyudvarhelyen lépett volna fel, de mint utólag kiderült, a szervező elmondása szerint kevés jegy fogyott elővételben, ezért nem érkezett meg az előleg Bangó Margit számlájára. A művésznő viszont (amíg várt az előlegre és a szerződésre) lelkiismeretesen készült a koncertsorozatra, ő megvette előre a repülőjegyeket, nem vállalt az adott időpontokra másik fellépést, vagyis addig a pontig csak költött a bulira, nem is keveset, amíg ki nem derült, hogy nem lesz belőle semmi sem... Az énekesnő végül, alig egy héttel a tervezett koncertek előtt közölte a szervezővel, akit egyébként alig lehetett elérni, hogy ő bizony ilyen körülmények között nem utazik sehova. Ezen a ponton robbant ki a botrány.

Bangó Margit aláírt szerződés hiányban el sem indult (Fotó: Muzslay Péter)

Rendőrségi ügy

Bangó Margit már az első, a témában született cikkekben megemlítette, hogy nem fogja annyiban hagyni az ügyet, hiszen a nevét felhasználva hozták nagyon kellemetlen helyzetbe a közönsége előtt. A sztár azt nyilatkozta korábban a Borsnak is, hogy feljelentést tesz az ügyben. Nos, úgy tűnik, hogy ez ügyben is betartja a szavát, a hírek szerint tényleg rendőrségi ügy lett a dologból. Bár a szervező igyekszik mosdatni magát, hogy nem akart készpénzzel a zsebében Budapestre utazni, hogy nem tudta, hogy ott írták volna alá a szerződést, a kifogásai teljesen életszerűtlenek. Egy profi szervező ugyanis nem így intézi a dolgait. Az ügyben megkerestük Bangó Margitot, hogy megkérdezzük, hogy áll most az történet, az énekesnő azonban igen szűkszavúnak bizonyult.

Az ügynek még nincs vége!

– mondta, majd hozzátette, hogy ahogy van friss fejlemény, arról majd szívesen beszél, aztán bontotta is a vonalat. A szavai pedig egyértelműen megerősítik a híreket, miszerint tényleg rendőrségi ügy lett az elmaradt koncertekből.