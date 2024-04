„Még nem ocsúdtam fel a történetek után” - Szegedi Fecsóékat hazaengedték a kórházból

Mint arról a Bors is beszámolt Szegedi Fecsó és Géczi Bea második kisfia hétfőn született meg. A pici érkezését hétfő reggel jelentették be a boldog szülők a közösségi oldalon egy tündéri fotóval, amin a csöppség látható egy takaróba bugyolálva, később pedig Bea egy közös képpel is kifejezte mérhetetlen örömét.

Fotó: Móricz István

Szegedi Fecsó a napokban elárulta, hogy már a kedvese és a pici is otthon vannak és pihenik ki a szülés fáradalmait. Szerencsére segítségük is van, mert a nagyszülők náluk vannak.

– Minden rendben ment a szüléssel kapcsolatban, igaz kicsit előbb, 10 nappal érkezett. Szombaton még tartottunk egy babaváró bulit, vasárnap pedig mentünk a kórházba, így megvárta a buli végét – viccelődött. – Szerdán hoztam haza őket, szerencsére van segítségünk, mert a nagymamák is itt vannak – mesélte felhőtlen büszkeséggel az apuka.

Még nem ocsúdtam fel a történetek után, azért egy apának kell egy kis idő mire realizálódik. De nem tudom kifejezni mennyire örülök, és boldog vagyok, hogy már három fiam van. Persze nagyon örültünk volna, ha van egy kislány is, de a legfontosabb, hogy egészségesek mind a ketten

– mesélte széles mosollyal az arcán az üzletember.

Szegedi Fecsó a nagy fiúkkal foglalkozik

Szegedi Fecsó azt is elárulta, hogy igyekszik ő is sokat segíteni a pici körül, de üzletemberként rengeteg dolga van.

– Én is sokkal többet segítek most otthon, főleg a két nagyobbik fiúval vagyok. Én viszem őket mindenhova. De persze ez nem jelenti azt, hogy megijednék akár egy peluscserétől – mondta büszkén Fecsó.