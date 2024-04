Felnyitották Kis Grófo apjának sírját: Íme a borzalmas bűntény fejleményei

Kis Grófo akár egy magánnyomozót is felfogadna annak érdekében, hogy elkapja azokat a lelketlen, emberi értékeket hírből sem ismerő alakokat, akik péntek éjjel felnyitották az édesapja, Nagy Grófo sírját a szolnoki temetőben.

Kis Grófo 2020-ban vesztette el imádott édesapját Fotó: Facebook

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a 2020-ban elhunyt zenész, Nagy Grófo végső nyughelyét azért rongálták meg eddig ismeretlen elkövetők, mert azt gyanították, értékes tárgyakat találnak a kriptában. A számításuk nem jött be, "csak" néhány gránitból készült vázát tudtak zsákmányolni.

– Óriási fájdalom ért ma engem és családomat! A mai napon családtagom hívott fel telefonon, hogy drága, szeretett édesapám sírját eddig ismeretlen elkövetők megrongálták. A hír hallatán azonnal indultam Szolnokra, ahol megdöbbentő látvány fogadott. Édesapám sírhelyét felfeszítették, vélhetően értéktárgyak után kutatva. Nem tudom és nem akarom elhinni, hogy emberek hogyan tehetnek ilyet!? Nagyon fájó sebek kerültek felszakításra, remélem és bízom a nyomozóhatóságban, hogy kiderítik kik követték el ezt a szörnyű bűncselekményt. És bízom az igazságszolgáltatásban, hogy meg fogják kapni méltó büntetésüket az elkövetők! A helyszínelés még mindig tart, a feljelentésemet megtettem. Isten mindent lát és mindent hall

– írta a Facebookon megtörten és dühösen Kis Grófo még szombaton.

Kis Grófo egyelőre képtelen lenne farkasszemet nézni a sírrablókkal

A Bors azóta nemcsak azt tudta meg az énekestől, hogy biztonsági kamerákkal védi majd a sírt, hanem azt is, hogy akár egy magándetektívet is megkeresne. Bár elsődlegesen abban bízik, hogy a hatóság emberei sikerrel járnak, és hamarosan rendőrkézre kerülnek a borzalmas bűncselekmény elkövetői.

– Azt hiszem, egyelőre nem állnék készen lelkileg arra, hogy találkozzak, szembenézzek azokkal, akik ezt a gyalázatos dolgot művelték az édesapám sírjával. Őt mindenki szerette Magyarországon és külföldön egyaránt, a családunk senkinek sem ártott soha, ezért sem tudom megérteni, miért is történhetett meg ez a gyalázatos rémtett. Amit az elkövetőknek üzennék, az nem tűr nyomdafestéket, az viszont biztos, hogy akár magánnyomozót is fogadnék, hogy elkapják őket

– kezdte a Borsnak határozottan Kis Grófo, aki az egyetlen "szerencsének" azt tartja, hogy a sírrablók végül nem tudtak lejutni a kriptába.

– Így is eléggé kifordultam magamból a történtek miatt. Belegondolni is szörnyű, mi lett volna, ha az elkövetők végül lejutnak édespám kriptájába, és arra érünk oda a temetőbe, hogy elmozdították a holttestét. Nagyon szomorú ez az egész, de abban biztos vagyok, hogy a tettesek a földi létben és a túlvilágon is elnyerjék méltó büntetésüket

– sóhajtott a háromgyermekes énekes.