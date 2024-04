„Hitt benne, ha visszaköltözik, meg fog gyógyulni„ – így élte meg Király Viktor, hogy édesanyja rákos

Egy szülő talán nem is lehet attól boldogabb, ha a gyermekei sikeresek. Így van ez a Király családban is, hiszen Viktor és Linda nemcsak tehetséges énekes, hanem óriási népszerűségre tettek szert. Bennel sincs ez másképp, hiszen vállalkozóként találta meg a számításait. Azonban az ő életük is tartogatott számukra komoly nehézségeket. Ilyen volt az, amikor Benjáminról 2008-ban kiderült, hogy daganatos betegséggel küzd, vagy mint amikor az édesanyjuknál is hasonlóképpen rákot állapítottak meg.

Király Viktor édesanyja és ikertestvére is daganatos betegséggel küzdött (Fotó: Beköltözve Hajdú Péterhez/YouTube)

Király Viktor megrázó őszinteséggel beszélt édesanyja betegségéről

Az énekes a Beköltözve Hajdú Péterhez című netes műsor soron következő epizódjának felvételén felidézte azt a kemény időszakot, amikor édesanyjukért aggódott az egész család. Ráadásul ez óriási változás hozott mindnyájuk életében, hiszen tinédzserként pont emiatt hagyták maguk mögött amerikai életüket, és újra kezdtek mindent, egy akkor szinte teljesen ismeretlen országban, Magyarországon.

Ben történetét már tegnap megírtuk, de csakúgy, mint ikertestvére, édesanyja megbetegedéséről és az azzal járó nehézségekről is őszintén beszélt.

– Durvább helyzet volt, mint Bennél, de ők nagyon hasonlóak anyuval. Ő is lazán fogta föl az egészet – emlékezett vissza a Megasztár negyedik évadának győztese, aki azt a pillanatot is felidézte, amikor szülője közölte velük a megrázó hírt.

– Talán éppen együtt volt velem a Ben, Linda másik, énekiskolába járt. Hazajöttünk a suliból deszkával, bementünk a konyhába, ettünk, és láttam, hogy anyu szomorú, és nagyon gondolkodik valamin. Azt mondta nekünk: „Ne aggódjatok, őszinte akarok veletek lenni, beteg vagyok.”

Kérdeztem tőle, hogy megfázott-e, de azt válaszolta, hogy ettől sokkal durvább a helyzet, találtak egy daganatot a méhében, rákos és kezelni kell.

– Szürreális a helyzet volt, nem tudtam helyesen reagálni, új és szörnyű információra. Felmerült a kérdés, mit mond az orvos, meg fog-e gyógyulni, mire ő határozottan mondta, hogy igen. Ennyi volt a beszélgetés. Így is viselkedett végig a kezelés alatt – mesélt Viktor.

Az egész család nagyon aggódott Gabrielláért (Fotó: Zih Zsolt / MTI)

„Abban a helyzetben nagyon ijesztő”

– Anyu azt akarta, hogy mindenki úgy fogja föl, mint ő.

Nála azért durvább volt a helyzet, mert sok alkalom volt, amikor a kemó kihozott olyan állapotokat, hogy nem tudta, hol van.

– Kis dolognak tűnik, de abban a helyzetben nagyon ijesztő. Délután 5-6 órakor, már ment le a nap, felkelt anyu az ágyból, kopasz volt, átjött hozzánk, kopogott, szólt, hogy keljünk föl és menjünk suliba. Mikor mondtam, hogy már délután van, azt válaszolta, hogy ne feleseljek, menjek, pakoljam össze a hátizsákomat. Nem tudta, hogy milyen napszak van, és ebből sok alkalom volt. Amikor meg nem erősen a kemó hatása alatt volt, nagyon nyugodtan fogta föl az egészet, nem volt tragédia szaga a levegőnek – mondta szomorúan az énekes.

Viktor elmesélte, hogy a beavatkozás, vagyis a műtét még Amerikában történt meg, de az utókezelések már Magyarországon, ugyanis édesanyja mindenáron vissza szeretett volna jönni.

Anyu azt kérte a családtól, mivel itt szeretne meggyógyulni, mert neki hiányzik Magyarország.

– Ő soha nem érezte annyira jól magát kint. (…) Hitt benne, ha visszaköltözik, meg fog gyógyulni, és így is lett. (…) Apu intézkedett a háttérben, eladtunk mindent Amerikában, abból a pénzből vásárolt itt házat. Pár hónap volt, amikor rokonoknál laktunk, aztán elég gyorsan kész lett a kertes ház, odaköltöztünk, akkor már tudtam, hogy ez nem csak időszakos dolog lesz – idézte fel Viktor, aki tinédzserként azt hitte, hogy átmenetileg hagyja hátra a barátit, akiktől el sem búcsúzott. Szerencsére már mindez a múlt, hiszen csakúgy, mint ikertestvére, édesanyja is sikeresen felépült a súlyos betegségből.