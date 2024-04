Itt az orvos válasza: kigyógyulhat-e Bruce Willis az afáziából

Mindenkit sokkolt a hír, hogy a világsztár visszavonul, és többé nem láthatjuk a mozivásznon. Mint kiderült, egy furcsa betegség áll a dolog hátterében - írja a FANNY.

Bruce Willis / Fotó: Dave J Hogan / GettyImages

Az afázia a demenciával és más betegségekkel összefüggő tünet, amely kommunikációs nehézségeket okoz, mind a beszédben, mind az írott nyelv megértésében.

A titokzatos kór

A színésznél frontotemporális demenciát, más néven FTD-t állapítottak meg, emiatt kellett visszavonulnia. Mielőtt a családja 2023-ban nyilvánosan megosztotta volna a diagnózist, 2022. márciusában elárulták, hogy Bruce-nak azért kellett búcsút intenie Hollywoodnak, mert egy afáziának nevezett rendellenességgel küzd. Ilyen esetben a bal agyfélteke lokálisan sérülhet. Ezt okozhatja fejsérülés vagy agyvérzés, ha a nyelvikontroll-funkciók sérülnek. Kiválthatja olyan betegség is, mint a frontotemporális demencia – mint a színész esetében -, ilyenkor a kommunikációs nehézségek idővel súlyosbodnak. Erre utal a görög eredetű jelentése is: afázia=beszédtelenség. Az egyéb kiváltó betegségek közé sorolhatjuk az agytumorokat, a traumatikus agysérüléseket, a progresszív neurológiai betegségeket és az érrendszeri rendellenességet is. Ritkán előfordul, hogy herpeszes agyhártyagyulladás következményeként jelenik meg. Akut betegségek esetén, mint a fejsérülések vagy a stroke az afázia gyorsan kialakul, amikor viszont agytumor, fertőzés vagy demencia okozza, lassabban fejlődik ki.

Milyen jelei vannak?

Bruce Willis lánya, Tallulah 2023 májusában írta közösségi oldalán, hogy a frontotemporális demencia napról napra egyre inkább megnehezíti édesapja életét.

A demenciájának korai jelei közé tartozott a kommunikációs nehézség, azaz az afázia, és a válaszkészség csökkenése, amit a család csupán a halláskárosodásnak tulajdonított.

Később egyre nehezebben válaszolt a feltett kérdésekre. Az FTD-betegek ugyanis nehezen fejezik ki magukat, nem értik meg, amit mondanak nekik, és időnként nem találják a legegyszerűbb szavakat vagy kifejezéseket sem. Előfordul, hogy a betegek beszélgetés közben a szavakat helytelenül használják, esetleg kihagynak betűket vagy gondjuk van a mondatok összeállításával, nehezen ismétlik el, amit hallanak, nehezükre esik az írás, olvasás, számolás, sérül vagy teljesen megváltozik az artikulációjuk, de az is gyakori, hogy bizonyos szavakat vagy mondatokat ismételgetnek. Az afáziás emberek számára ezek a tünetek szinte folyamatosak. Az FTD az agy homlok- és halántéklebenyét érinti. A tünetek általában 58-65 éves kor között jelentkeznek, de bármikor előfordulhatnak. A demencia más formáitól eltérően az FTD-re nem a memóriazavarok a jellemző tünetek, sokkal inkább a másokkal való interakció okoz nehézséget. Az afáziát stroke is okozhatja, és ezekben az esetekben a beszédképesség elvesztése általában hirtelen következik be. De a progresszív afázia esetében, mint amilyen Bruce Willisnek valószínűleg van, általában enyhén kezdődik, és az idő múlásával egyre rosszabb lesz.

Hogyan lehet diagnosztizálni?

Ez nem könnyű feladat, mivel hasonló tünetek egyéb betegségek esetén is kialakulhatnak, amikor a homloklebeny sérül, legyen szó akár stroke-ról vagy daganatokról. Fontos szerepet tölt be tehát a kórelőzmények ismerete, kiegészítve agyi képalkotó vizsgálatokkal. Szintén nehezíti az orvosok dolgát, hogy a frontotemporális demencia más pszichiátriai zavarokkal is átfedést mutat, köztük például a depresszióval, skizofréniával és a kényszerbetegséggel (OCD). Így tehát nem ritkán félrediagnosztizálják vagy fel sem ismerik a probléma valódi forrását, különösen a betegség korai szakaszaiban.

A betegség négy fajtája

1. Globál afázia: az afázia legsúlyosabb formája, a beteg a nevét, a címét, a jelenlegi tartózkodási helyét sem tudja megmondani.

2. Motoros afázia: a kifejező beszéd zavara, ilyenkor a verbalitás képesség nagy mértékben csökken. Az akadozó, aritmikus beszéd táviratszerű mondatokból, szócserékből, szótévesztésekből áll. Az oda nem illő szavak a beszéd tartalmát érthetetlenné, vagy nehezen követhetővé teszik.

3. Szenzoros afázia: jelentősen sérül, bizonyos esetekben teljesen meg is szűnhet a beszédértés, hiányzik a beszédemlékezet, a beszédkontroll. A spontán beszéd megmarad, de általában érthetetlenül.

4. Amnesztikus afázia: az emlékezet és szómegtalálás zavara. A beszédértés megmarad, a beteg számára a legnagyobb nehézséget a konkrét tárgyak, fogalmak megnevezése jelenti.

Lehetséges kísérő tünetek

Nincs két egyforma afáziás. Ez a rendellenesség mindenkit máshogy érint. Az afázia súlyossága és mértéke függ az agykárosodás helyétől és mértékétől, illetve az adott egyén személyiségétől is. A jelek és tünetek nem feltétlenül jelennek meg minden afáziás betegnél, valamint az erősségük és a kommunikációs készségre gyakorolt zavaró hatásuk is eltérő lehet. Fontos tudni, hogy az afáziás betegek többségénél az intellektuális képessége nem sérül. Előfordulhat az arc, kéz, láb jobb oldali teljes vagy részleges bénulása, látótérkiesés, memória- és koncentrációgyengülés, testséma zavarok, fáradékonyság, depresszió, a személyiség és az érzelmi reakciók megváltozása. Megeshet, hogy a beteg tapintatlanná válik, vagy hirtelen hoz döntéseket, de egyéb helytelen magatartást is tanúsíthatnak, beleértve akár váratlan szexuális közeledést mások felé. Vannak, akiknél kényszeres viselkedési mintázatok jelennek meg, mások teljesen elveszítik az empatikus képességüket. Az afáziás személyek gyakran úgy próbálják leplezni betegségüket, hogy a szavak pontos megnevezése helyett körülírást vagy nonverbális formulákat használnak. Például, ha arra kérjük a beteget, hogy nevezze meg az asztalon lévő kanalat, akkor elmutogatja, hogy hogyan kell használni. Ebből látható, hogy tudja, hogy mi az és mire jó, csak éppen a nevét nem tudja, vagy nem tudja kimondani.

Hogyan lehet kezelni?

Az afáziások kétharmada évekig tartó logopédiai kezelésre szorulnak, ugyanis a fő kezelési módja a beszéd- és nyelvterápia. Szerencsére a betegek többsége várhatóan valamilyen mértékben felépül a terápia révén, ám ez függ az illető életkorától, nemétől, a sérülés elhelyezkedésétől és kiterjedtségétől. Magyarországon minden afáziás jogosult beszédterápiára. De nem csak az érintetteknek van szükségük segítségre, hanem a családtagoknak, közeli ismerősöknek is, hiszen ez egy kihívásokkal teli állapot. A beszédprobléma mellett a beteg érzelmi reakcióiban is változás állhat be. Ezért az afáziás beteggel türelmesnek kell lenni, beszélgetés közben nem szabad siettetni, célszerű rövid mondatokat használni. Érdemes igénybe venni segédeszközöket, például képeket vagy táblagépet a kifejezés segítésére. Bár a felépülés gyakori, a 69 éves Bruce Willis esetében az afázia a demencia egy különösen súlyos formájának előjele volt. A betegség előrehaladtával egyre több agysejt pusztul el a homlok- és a halántéklebeny területén, és a kommunikációs zavarokhoz mind súlyosabb mozgási panaszok is társulnak, míg végül az evés és a nyelés is nehezítetté válik. A frontotemporális demenciában szenvedők átlagos várható élettartama a diagnózis felállítása után 7 és 13 év között van.