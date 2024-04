Halász Judit reagált a betegségeiről szóló pletykákra

A férjével mindketten művészek, a fia viszont egészen másban talált magára, ma pedig már az unokáiban látja a tehetséget. Halász Judit a hot! magazinnak adott interjút hűségről, kalandokról, gyerekekről és persze lovakról.

hot!: Hogy szolgál az egészsége?

Halász Judit: Köszönöm szépen, lekopogom, hála Istennek, jól! Igaz, annyi mindent olvasok saját magamról, hogy nekem milyen be­teg­sé­geim voltak, milyen gyógyszereket szedek, hogy teljesen el vagyok képedve, mert ezekből egy huncut szó sem igaz.

hot!: Arra gondolok, hogy önnek volt egy súlyos balesete – 1996-ban elütötte egy autó –, és egy ilyennek a következményeit viszi magával az ember egy ideig.

H.J.: Ó, az már rég volt. De nagyon sokáig viszi magával az ember. Utána volt egy betegségem, amihez kapcsolódott egy másik betegség. Az 2000-től 2003-ig tartott, akkor kevesebbet is dolgoztam, mert nem is nagyon tudtam, és el is voltam tiltva tőle. De azóta szerencsére megvagyok.

Készül Halász Judit második könyve

hot!: Gyakorlatilag a főiskola elvégzése óta a Vígszínház tagja. Ez ritka manapság.

H.J.: Nekünk frissen végezve kötelező volt két évre vidékre szerződni, de az első év második felében már játszottam a Vígben, azután szerződést is kaptam Várkonyi Zoltántól. Akikkel kezdtem, abból már csak öten vagyunk: Kútvölgyi Zsike, Hegedűs D. Géza, Kern Andris, Lukács Sanyi meg én. Nem is vagyunk egykorúak.

De nem szeretek a számokról beszélni. Nem azért, mert titkolni akarnám a koromat, hanem mert nem szeretném, hogy a közönség a nézőtéren örüljön vagy sopánkodjon, hogy még a színpadon lát.

hot!: Hogyan tudott ilyen hűséges maradni?

H.J.: Sokszor jöttek hozzánk vendégművészek, mások elmentek, de olyankor úgy éreztem, mintha tágulna a társulat. Volt, akit sajnáltunk, volt, akinek örültünk, ami természetes emberi velejárója ennek. Nem volt okom rá, hogy elmenjek; akadtak persze néha nehézségek, de akkor eljött az az idő, amikor elkezdtem koncertezni, és megismertem egy egészen más világot.

hot!: Legendák között élt ezekben az években. Nem gondolt még arra, hogy esetleg könyvet adjon ki a történetekkel?

H.J.: Nem, elsősorban azért, mert egy könyvem már megjelent, és most készül egy második. Bár még csak beszélgetünk róla Lénárd Péterrel, a rendezővel, aki engem először rendezett a főiskola után, Pécsett. Úgy gondoltam, hogy egyszer majd leírom az életemet – annak minden érdekes részletével –, amikor ráérek, de sosem érek rá. (Nevet.) De csak akkor adnám ki, amikor már többé nem lépek színpadra, mert nem szeretnék úgy találkozni a közönséggel, hogy már mindent tudnak rólam. Nemcsak a nőnek, hanem főleg a színésznőnek is szüksége van bizonyos titkokra, amiket csak a szerepeiben árul el, és fontosabb, érdekesebb így, mint ha elmondja, hogy az élete hogyan kapcsolódik egy-egy szerephez.

„A Himnuszt és orosz nyelvet tanítottam a fiamnak”

hot!: Ahogyan a színházához, úgy a férjéhez is hűséges, hiszen régóta élnek szép házasságban. Mi a titkuk?

H.J.: Még a főiskoláról ismerjük egymást, és az évek alatt annyi mindent megtudtunk egymásról, és annyira megértjük a másikat, hogy sokszor nem is kell beszélni: tudjuk, mire gondol a másik. Ugyanazok érdekelnek, és ha van egy kis utazni való időnk, akkor ugyanazokat akarjuk megnézni vagy éppen kihagyni.

hot!: Sokat utaznak együtt?

H.J.: Két olyan utazás volt az életemben, ami nagyon nagy hatással és tapasztalattal áldott meg, amit sosem fogok elfelejteni, és tulajdonképpen mindkettő a férjemhez kapcsolódik. Egy évet tanított Washingtonban az egyetemen, és vele volt a fiam is, ott járt iskolába. 1984 áprilisában engedélyt kaptam a Vígszínház akkori igazgatójától, Horvai Istvántól, hogy utánuk menjek. Amikor véget ért az egyetemi év és a fiamnak az iskolaév, akkor egy kölcsönbe kapott, nagyon rozoga autóval nekivágtunk az Államoknak. 35 államon mentünk végig, és a kis amerikai falvak – ott nincs erre szavuk, de azok – hallatlanul érdekesek, mert az USA nem csak New York meg Los Angeles. Szóval, keresztülautóztunk az országon, a férjem előadásokat tartott; több helyre hívták, például Sundance-be is, ahol Robert Redford létrehozott egy függetlenfilmes műhelyt. Ott töltöttünk tíz napot, nagyon érdekes volt. Láttuk az indián rezervátumokat, a Grand Canyont, nagyon sok izgalmas nemzeti parkot. Néhány napra átmentünk Kanadába is.

Én pedig közben a Himnuszt és orosz nyelvet tanítottam a fiamnak, mert azt hittem, hogy addig nem mehet itthon 8. osztályba, amíg ezekből nem vizsgázik. A matematikában nem tudtam segíteni neki. Végül nem is kellett vizsgáznia, és a Himnuszt sem kérdezték.

hot!: Tényleg, hogyan lett két művész fiából kutatóvegyész?

H.J.: Elvégezte a vegyészetet, summa cum laude, de egy napig sem dolgozott ebben a szakmában. Más munkát keresett magának, majd Budapesten és Clevelandben tanult, és posztgraduális diplomát szerzett MBA szakon. Utána hazajött. De dolgozott mindenfelé a világban, Amerikában is. Így született egy unokám itthon, kettő pedig az Egyesült Államokban, de ma már mind itthon élnek.

hot!: Hogyhogy nem követte önöket a pályán?

H.J.: Mi vagyunk a hibásak, mert ő szívesen játszott színjátszókörben. Általános iskolában nagyon lelkesen csinálták a szín­ját­szó­kört, de aztán gimnáziumban sok országos kémiaversenyen indult. Nagyon lelkesen készült rá, és amikor a továbbtanulás került szóba, akkor mi azt mondtuk: „Oda menj, ahová te akarsz!” Mivel érdekelte a kémia, ezen a vonalon tanult tovább, és most, sok évvel később már azt mondja: kár, hogy nem terelgettük a szakmánk felé, mert esetleg az is érdekelte volna. De egy 18 éves fiatalembert annyi minden érdekel! Hál’ Istennek, sikeres a szakmájában is.

hot!: Az unokáiban lát efféle érdeklődést vagy tehetséget?

H.J.: Tehetséget igen, de nem akarják, hogy lássam bennük, mert őket más érdekli.

„Ebben az esetben nekem hallgass a nevem”

hot!: Márpedig ha valaki, akkor ön nagyon ért a gyerekek nyelvén, nem?

H.J.: A saját gyerekemen keresztül megismertem a korosztályokat. Eleinte tartottam ettől-attól, de ahogy nőtt a fiam, és jöttek a koncertekre azok a gyerekek, akik vele egy­ko­rúak voltak, megismertem őket.

A legfontosabb tanulság az volt, hogy ugyanazt a szöveget el lehet mondani a felnőtteknek és az óvodásoknak is, csak nem mindegy, hogyan mondja az ember. Ehhez kell némi tapasztalat és színészmesterségbeli tudás.

hot!: Akkor mire az unokái születtek, ön volt a világ legfelkészültebb nagymamája?

H.J.: A tapasztalat egy dolog, de egy nagymamának nem szabad máshogy tanítania – vagy inkább nevelnie –, mint a szülőknek. Eleinte ebből akadtak konfliktusaink, de aztán rájöttem, hogy ebben az esetben nekem hallgass a nevem, mert úgy nevelik az unokáimat a szüleik, ahogyan ők akarják, nekünk pedig bíznunk kell bennük. És lehet, hogy az én anyukám sem örült volna, ha a nagymamám beleszólt volna a nevelésbe.

Soha nem mondtam, hogy egészen másként kellene, de bizonyos dolgokat én másképp csináltam volna. Eleinte nehezen ment a hallgatás, de mindig sikerült megbeszélni ezeket.

hot!: Van egy téma, amit nem szeretne kihagyni az életrajzából, mégpedig…

H.J.: A lovak! A lónál nincs érdekesebb! Sajnos amikor 2000-ben megbetegedtem, végleg abba kellett hagynom a lovaglást. Később, miután felépültem, megszületett az első unokám, és minden kis szabad időmet vele töltöttem. A ló az ember társává válik, márpedig ezt a kapcsolatot csak úgy lehet ápolni, ha az ember mindennap ott van, foglalkozik vele. A lovaglás az, amikor az ember a barátjává teszi a lovat: ha csak úgy hébe-hóba kimegyek kicsit lovagolni, az nem lovaglás, csak szórakozás. Nagyon megszenvedtem, amikor el kellett válnom a lovamtól.

De hát vége.