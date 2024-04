Gyász: elhunyt a művészcsalád legfiatalabb színésze

Mo Brings Plenty neve sokaknak lehet ismerős, hiszen több olyan sorozatban és filmben is szerepelt, amely a magyarok körében is hódított. Ilyen például a Cowboyok és űrlények, a Jurassic World: Világuralom, a híres Yellowstone, valamint az Igazság emberei. Mo mindig büszke volt a családjára, éppen ezért különösen boldoggá tette az, hogy unokaöccse, Cole Brings Plenty is színészi pályára tért. Éppen, hogy kezdett beindulni a karrierje, most azonban szörnyű híreket kaptunk. Húsvét vasárnap azzal hívták a rendőrséget, hogy a 27 éves színész bántalmazhatja élettársát. Mikorra azonban kiérkeztek a rendőrök, a színész eltűnt. Napokig keresték, most azonban nyilvánosságra hozták a szörnyű hírt: megtalálták a holttestét a közeli erdőben, egy üres autó mellett. Még mindig zajlik a nyomozás, hogy kiderítsék, erőszak áldozata lett-e - írja a Mirror.