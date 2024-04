Schobert Lara nevét ma már minden magyar ismeri. A hírességek gyermekei általában szüleik árnyékában élnek, azonban akadnak bőven, akik ebből ki tudtak törni. Ilyen Schobert Lara is, aki most nagy örömhírt jelentett be: jelölve lett a Tudatos Nők Napján és Díjátadóján, ahol az első helyezést érte el, ami hatalmas megtiszteltetés.

