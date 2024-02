Megtörten vallott terhességéről Dallog Bogi: "ez méhen kívüli terhesség"

Ismeretes, hogy a celebek világában a szerelem, a párkapcsolat és a házasság sokszor nem tart a sírig. Mivel a sztárok arra kényszerülnek, hogy a magánéletüket a kamerák előtt éljék, ezrét egy-egy konfliktusból, félreértésből is hatalmas ügy lehet. Ráadásul bármilyen nézeteltérés is alakul ki, azon az emberek csámcsogni kezdenek, ami tovább ronthatja a helyzetet. Az elmúlt időben sok sztár válását és szakítását láthattuk már, de talán a legdöbbenetesebb Kulcsár Edina és Csuti, valamint Tóth Gabi és Krausz Gábor válása volt. Ők voltak ugyanis azok, akikről azt feltételeztük, hogy szerelmük soha nem fog véget érni. Ha azonban van jól működő párkapcsolat a celebek világából, amelyből csak úgy süt a harmónia és a boldogság, akkor az Puskás Peti és Dallog Bogi házassága. Ennek titka talán pontosan az, hogy nem beszélnek a problémáikról és a konfliktusaikról. Most azonban egy döbbenetes titok került elő a múltból.

Puskás Peti és Dallos Bogi nagyon szeretik egymást

Ahogyan azt már a Bors is többször megírta, Puskás Peti és Dallos Bogi kapcsolata rendkívül harmonikus. Nagyon szeretik egymást, és boldogabbak már nem is lehetnének. Kisfiuk megszületésével váltak igazi családdá, most azonban kiderült, hogy Bogi állapotossága nem indult egyszerűen.