Elborzadt a világ: fejsérülésben hunyt el sokak kedvenc színésze

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, George Gilbey a Celebrity Big Brother valóságshow, és a GoogleBox sztárja életét vesztette egy építkezés közben. A tévés a civil életében villanyszerelőként tevékenykedett, és éppen 80 méter magasban egy tetőablaknál dolgozott, amikor megtörtént a legrosszabb, átesett egy tetőablakon, majd a halálba zuhant. A haláleset miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják a férfi egyik kollégáját, miután az építkezés során nem volt megfelelően biztosítva George. Most közzétették a nyomozás eredményeit.

Azt tehát eddig is tudni lehetett, hogy a zuhanásba halt bele a színész, most azonban a nyomozás eredményeit közölte a rendőrség. Elismerték, hogy a zuhanás miatt olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni az életét. Emellett a törzse is súlyosan megsérült, így ha nem is halt volna meg, bizonyosan lebénult volna. A színész a helyszínen meghalt - írja a Mirror.