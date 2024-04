Hideg zuhany: otthagyta feleségét és gyerekeit is a sztárséf

Elhagyta a családját és nyomtalanul eltűnt, ezt állítja a sztárséfről a felesége. Állítólag azonban többen látni vélték több száz kilométerrel arrébb.

A megtört szívű Ashley McGuire azt állítja, hogy a tévés sztárséf férje, Charles Withers egy éve elhagyta őt és gyermekeiket, aztán teljesen eltűnt.

Tavaly, amikor terhes voltam a legkisebb gyermekünkkel, úgy döntött, hogy férjnek és apának lenni már nem az az életstílus, amire vágyik, és nyomtalanul eltűnt. Van egy gyermeke, akit már több mint egy éve nem látott, és egy olyan, akivel még soha nem találkozott

– számolt be a történtekről a séf felesége. Hozzátette, a férje elköltözött valahova, és megváltoztatta a telefonszámát is. Ashley az elmúlt 12 hónap alatt azt már megszokta, hogy egyedül neveli a gyerekeket, de most válni akar.

Elválni valakitől, aki teljesen elérhetetlen, nagyon nehéz, ezért megpróbálom felkutatni

– fordult az internet népéhez segítségért a feleség.

És mivel Charles szerepelt egy népszerű tévés főzőműsorban, könnyen felismerhető arc lett a tévénézők körében – írja a The Sun. Mindössze 24 órába telt, mire jelentkeztek olyanok, akik azt állították, hogy látták a férfit. Méghozzá Texasban – ami röpke 30 órás autóútra fekszik a családjától. Charles állítólag magát buktatta le, amikor felregisztrált egy társkeresőre.