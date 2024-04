Brutális dekoltázst villantott a szülinapos Bódi Slyvi - Fotó

Bódi Sylvit nem hiába választották meg egykoron Playmate-nek és szépségkirálynőnek. A magyar modell évek óta bombaformában van, ami nem is csoda, hiszen rendkívül odafigyel az étkezésére, ami mellett imád sportolni.

Bódi Sylvi / Fotó: TV2

Mindennek fényében nem is csoda, hogy sosem fél megmutatni szexi idomait. Nem is tett másként a születésnapján sem. Bódi Sylvi ugyanis egy nagyon szexi fotót tett közzé Instagram-oldalán, amin egészen biztosan minden szem a dekoltázsára fokúszál. Bódi Sylvi magyar modell, szépségkirálynő április 11-én a 43. születésnapját ünnepli, de akár egy évtizedet is letagadhatna a korából.

- Isten éltessen sokáig születés napod alkalmából sok boldogságot és hosszú életet kívánok neked szeretettel Puszi

- Àlom Szép vagy!

- Szóhoz sem jutok

- üzenték Sylvi rajongói.

Bódi Sylvi dögös fotóját ide kattintva tekinthetitek meg.