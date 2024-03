Tóth Gabi megszólalt a magánéletéről: Meglepő dolgot árult el kapcsolatáról

Nehéz időszaka után tánccal gyógyul Tóth Gabi. Gőzerővel készül a Tina Turner emlékkoncertre, ahol nem csak énekelni, hanem táncolni is fog. Az énekesnő számára a tánc stresszlevezetés. Mint mondja, párjával, Papp Máté Bencével örömükben és bánatukban is táncolnak. A koncertre való felkészülésben azonban profi táncpartnere, Bődi Dénes segíti. A TV2 próba közben látogatta meg őket, ahol a magánéletéről is beszélt az énekesnő.

Tóth Gabi szereti a kihívásokat Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Gabi nehéz időszakon ment keresztül

Komoly kihívás vár Gabira, ugyanis táncpartnere igen erős koreográfiát állított össze az előadásra. Kiderült, hogy az énekesnőnek nem csak a mikrofon áll jól, hanem a tánccipő is. Gyorsan tanul, és a személyiségét is meg tudja mutatni mozdulataiban. A Sztárban Sztár leszek! mesterétől a néptánc picit sem áll távol, hiszen több produkciójában jelent meg a tánc ezen ága, ráadásul szerelme is táncművész, így több ágon is az élete részévé vált.

– A tánc csodálatos dolog, mert olyan testtudatot ad, amivel könnyebben tudom az éneklést is használni.

Szeretem a kihívásokat, azért csinálom, mert szeretem följebb tenni a mércét, és magamat is meglepni, hogy képes vagyok megugrani.

– Ez most is így lesz – mondta Gabi, utalva a közelgő emlékkoncertre.

Szerelmével nyárra komoly projekttel készülnek Fotó: Ladóczki Balázs

"Táncikálunk ha kell, ha nem"

Adódik a kérdés, hogy táncos szerelme ebben is a segítségére van-e, illetve gyakorolnak-e otthon együtt.

– A párom a néptánc világában mozog, egész máshova kell helyezni a testsúlyokat. Más, mint a latin, de salsázni szoktunk. Táncikálunk ha kell, ha nem. Bánatunkban, örömünkben, a tánc az mindig gyógyír a léleknek – fűzte hozzá az énekesnő, majd azt is elárulta, komoly projektre készülnek a közeljövőben.

Gyerektáborokat tervezünk nyáron, ahol szeretnénk olyan közösségeket építeni, ahol a tánc és a zene között egy hidat képezünk, és egy kicsit modern formába öltöztetjük.

– Ezáltal közelebb hozzuk a fiatalakhoz. Vannak terveink közösen is – mesélte Gabi, majd kitért arra is, hogy számára mit jelent a tánc.

– Önbizalmat ad, sokat tudsz befelé figyelni.

Nekem elég nehéz időszakom volt az elmúlt fél évben, a tánc teljesen kipucolja a lelket.

– Stresszt vezetsz le benne és kiragad a felgyorsult világból, csak a jelen van. A zene mindig ott volt nekem gyógyszerként, ha bármi baj volt, hálás vagyok a Jóistennek, hogy a tánc is megadatott nekem. Picit talán van hozzá érzékem, vagy ha más miatt nem, akkor a ritmusérzék miatt énekesként. Sosem leszek profi táncos, ha már csak olyan szinten űzhetem, hogy a lelkemet gyógyítsam, esetleg még másoknak is tetszik, nekem az bőven elég – mondta az énekesnő.