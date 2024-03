Rátalált a szerelem a TNT zenészére: véletlen hívás vezetett a kapcsolathoz – videó

Megtalálta a szerelmet és komoly kapcsolatra készül a TNT zenésze, Zuber Krisztián, azaz Inti! A Tények Plusz stábja még egy romantikus randevúra is elkísérhette őt és új párját, Dalmát, akivel óriási boldogságban élnek most. Már az összeköltözést tervezgetik, a gyerekeiket is bemutatták egymásnak. A románc egy misztikus sugallattal kezdődött, majd egy szinte mesébe illő ajándékkal folytatódott: a lány egy álomnyaralást kapott a férfitől születésnapjára.

Inti újra szerelmes. Úgy érzi: megtalálta az igazit Fotó: TV2

Megmondom őszintén, hogy terv nem volt! Belevágtunk, és igazából úgy kezdődött, hogy lesz, ami lesz, meglátjuk, aztán komolyra fordult a dolog

– mondta Inti a Tények Plusznak. A zenész arról is beszélt, hogyan indult közöttük a románc:

– Mi már régről ismertük egymást, tavaly nyár végén ismerkedtünk meg, de nem volt köztünk semmi komoly dolog – mesélte a zenész, akinek a fejében ezután hónapokig ott motoszkált a fiatal nő emléke. Szilveszterkor azonban megváltoztatta az életüket egy rejtelmes megérzés.

– Valahogy szilveszterkor jött egy olyan sugallat, hogy amikor a turnébuszban ültem – ugye éjfélkor az édesanyámat és a lányomat mindig fel szoktam hívni –, és most ő volt a harmadik, akit felhívtam. Nem tudom, hogy miért. Felhívtam és átbeszéltük a szilveszter éjszakát, nagyon sokat beszélgettünk ezután, volt olyan, hogy éjszakákat átbeszélgettünk. Bennem ez így felépült, nem tudtam tovább ellenkezni és kinyitottam ezt a bizonyos kaput magamban – fogalmazott Inti, aki korábban nem merte a szabadságát feladni. Most viszont úgy érzi, ez valami teljesen más most Dalmával.