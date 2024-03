Szívszorító üzenetet posztolt T. Danny exe, Kecskés Enikő

Hiába szakítottak, úgy tűnik, T. Danny-t és Kecskés Enikőt is nagyon megviseli a a másik hiánya. Ez derül ki mind a rapper, mind a modell posztjaiból. Az énekes ahogy egy dalszerzőtől nem meglepő, szövegrészletekkel utal érzelmeire, míg exe most éppen közös nyulukkal posztolt fotót Instagram-sztoriban, amihez sokatmondó mondatot írt.

Itt még minden szép és jó volt T. Danny és Kecskés Enikő szerelmében (Fotó: Szabolcs László)

Egymásnak üzenget T. Danny és Kecskés Enikő

Lassan egy több évadot megélő dél-amerikai szappanoperát is lehetne írni T. Danny és Kecskés Enikő szerelméről. Igaz, már kapcsolatuk eleje is izgalmasan alakult, sokáig nem tudták eldönteni, mit akarnak egymástól. Végül összeköltöztek, s bár nem beszéltek szerelmükről, mindenki számára egyértelművé tették, hogy egy párt alkotnak. T. Danny még a Budapest Park-os koncertjének werkfilmjéből sem hagyta ki párját, aki cserébe a helyszínen szurkolta végig az énekes Dancing with the Stars produkcióit. Szakításuk éppen ezért mindenkit meglepett, igaz ahogy románcukról, úgy arról sem nyilatkoztak, hogy külön folytatják. Így nem lehet tudni, miért lett vége, de az élete első szerelmét gyászoló előadó új dalaiban minden a csalódásról, az árulásról szólt. Nemrég Hajdú Péter vendégeként sem volt sokkal beszédesebb, csak annyit árult el a szívében dúló viharokról: a szerelem még megvan, a lány már nincs…

Na de azóta egyre többen beszélnek arról, hogy a fiatalok újra együtt vannak. A Redditen egy fotó is megjelent, ami állítólag bizonyítja a békülést.

Mindenesetre a minap újabb üzenet látott napvilágot, most éppen Kecskés Enikő volt a posztoló. Egy fotót osztott meg Insta-sztoriban közös nyulukkal.

A nyuszit még együtt vette magához Enikő és Dani (Fotó: Instagram)