Romokban az énekesnő házassága: férje egy kolléganőjével csalta meg

A Spice Girls egykori énekesnőjének, Geri Halliwellnek válságban a házassága. Férjét, Christian Hornert, a Red Bull Forma-1-es csapatfőnökét még február elején vádolták meg azzal, hogy nem megfelelő módon viselkedett egy női alkalmazottjával. Most pedig nyilvánosságra kerültek az üzenetek is, amiket a nővel váltott a férfi.

Fotó: AFP

A kiszivárogtatott üzenetek hamar terjedni kezdtek az interneten. Például az egyik üzenetváltáskor Horner bevallotta kolléganőjének, hogy amikor tavaly Dubajba utaztak a repülőgépen, a nő felizgatta. Ezután a férfi gyorsan kiment a gép mosdójába, hogy maszturbáljon.

Az énekesnő egyik barátja elárulta, teljesen összetört Geri Halliwell, eddig ugyanis szentül hitt férje ártatlanságában, most azonban megalázva érzi magát. Bár férje állítja, nem csalta meg, az énekesnő ezt már az üzeneteket látva nem hiszi el, sőt, a pikáns üzenetek már maga megcsalásnak számítanak szerinte. Az egykori Spice Girl válságtárgyalásokat folytatott a csapatával, attól tartva, hogy az internetre kiszivárgott és több ezer ember által megosztott szövegek hatással lesznek rá és hírnevére is. A csapata szerint távol kell maradnia a férjétől, mert a botrány őt is mélybe húzhatja, miközben a családja meg azért könyörög, hogy álljon ki Horner mellett, és tegyen úgy, mintha mi sem történt volna.