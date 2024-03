Nagyobb szüksége van rá, mint eddig bármikor - áldást kért Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs többször hangoztatta már, hogy közel áll hozzá a buddhizmus. Gyakran jár Nepálban, az első útja pedig mindig ugyanahhoz a személyhez vezet.

Sebestyén Balázs és a buddhizmus

– Az első utunk Katmanduban mindig Yanten Wangpo rinpocséhoz vezet, aki megáld minket és az itt-tartózkodásunkat – írta közösségi oldalára töltött képhez a rádiós műsorvezető, akiről Nepál fővárosában készültek rendhagyó fényképek. A rinpocse egyébként a tibeti buddhista vallásban egy tisztséget jelentő rangos cím, jellemzően a tibeti tanító mestereket szólítják így. A rinpocse titulus a rin (’érték’) és a chen (’nagy’) szavakból áll össze.

Balázs korábban is mesélt már a buddhizmus iránti vonzódásáról, például elárulta, naponta kétszer tizenöt percet meditál, s foglalkoztatja a spiritualitás is és a saját lelki útja is.

− És hogy mi a feladat, amiért jöttünk? Talán mindenki ezt szeretné tudni leginkább. Szerintem dolgozni az együttérzésen, tenni mások boldogságáért és minél inkább elengedni azon vágyunkat, hogy önmagunkat akarjuk boldognak látni! – írta közösségi oldalán a műsorvezető még 2017-ben, miután a 40. születésnapját javarészt egy szerzetessel töltötte.