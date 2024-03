Nagy bejelentést tett Csonka Bandi - "Az emberiség történetében voltak mérföldkövek"

Csonka Bandi Majka koncertjének sztár fellépője volt, ami miatt nagyon boldog volt:

- Az emberiség történetében voltak mérföldkövek. Ilyen volt a C vitamin feltalálása, az ember Holdra lépése, és idetartozik az is, hogy a dingdong felcsendült egy Majka koncerten. Viccet félretéve, ez a show olyan elképesztően profi, és lehengerlő volt, amire nehéz jelzőket találni. Most volt alkalmam közelebbről is belelátni a több mint 100 fős stáb összehangolt működésébe, a felvonultatott és ilyen mennyiségben sosem látott technika csodájába. Majka zseniális. Előadóként egy pillanatra sem ereszti a közönséget, pedig egy 360 fokban felállított színpad extra teher a hangulat fenntartására. Lendület, humor, energia, minden a helyén.

Elegánsan, nagyvonalúan vezényli a produkciót, egy minden szegmensében kitünő csapat élén. Azt pedig semmiképpen sem zárójelben jegyzem meg, hogy milyen emberien, közvetlenül kommunikál a csapattal színpadon kívül is. A tehetség és emberség nálam soha nem különválasztható. Szóval bravo, és köszi Petike, hogy kicsit beleolvadhattam ebbe a showba. Tudom, kicsit irigyled, hogy van egy ekkora slágerem, de ne keseregj, a dingdong 3-at Neked adom!

- írja.