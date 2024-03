Közösen hozta meg a döntést Csuti és szerelme: elhagyják az országot

Csuti és Bius nagyon boldogok együtt. Bár nagyon aggódtunk, amikor Kulcsár Edina és Csuti bejelentették a válást, mert nem tudtuk, hogy miképpen fog talpra állni a megtört Csuti, szerencsére hamar erőt vett magán. Most sikeresebb, mint valaha, ráadásul újra rátalált a szerelem. A szépséges Bius - ahogyan arról a Metropol írt - néhány nappal ezelőtt meglepetés születésnapi bulit rendezett a social gurunak, most pedig úgy tűnik, a 40. születésnapra nagy ajándék is járt. Együtt jelentkeztek be ugyanis a repülőről, a fotón pedig nagyon fáradtaknak tűnnek.

Nem aludtunk sokat

- írják, amiből sokan arra következtettek, hogy messzire utaztak.