Aggasztó hírek: újabb műtét vár a TV2 csinos sztárjára

Kecskés Enikő most 24 órán át látható Instagram-sztorijában osztotta meg, hogy korábbi műtéte óta most edzhetett először és már nagyon hiányzott neki a pilates. Bár igyekezett más elfoglaltságot is találni erre az időszakra az Ázsia Expressz sztárja, a főzéssel való próbálkozásának igencsak rossz vége lett, így örülünk, hogy a lány visszatérhetett a sporthoz.

Kecskés Enikő csinosabb mint valaha (Fotó: Szabolcs László)

A kihagyás persze cseppet sem látszik meg Kecskés Enikő formás alakján, hiszen mint mindig, most is bomba formában van. Ennek ellenére nem lehet felhőtlen a szépségkirálynő öröme, hiszen hamarosan újabb műtétre kerül majd sor, ami után jó ideig ismét nem edzhet. Elmondása szerint megint egy hosszú kihagyásra kell felkészülnie, hiszen a második bölcsességfogát is műteni fogják. Ennek ellenére Enikő követőit most is arra biztatja, hogy próbálják ki a pilatest és járjanak órákra helyette is.

Kecskés Enikőt imádják a férfiak

A gyönyörű modell alakját nem először láthatjuk, gyakran oszt meg magáról igencsak szexi képeket, a rajongók legnagyobb örömére. De a férfi hódolóit sajnos el kell szomorítsuk lehet, hogy Enikő szíve már foglalt.

Vajon kibékülhet T. Danny és Enikő? (Fotó: TV2)

Bár a legutóbbi információink szerint jelenleg szingli, viszont nemrég felröppentek a pletykák arról, hogy talán kibékült volt szerelmével, T. Danny-vel. A fiú Hajdú Péter műsorában tett szerelmi vallomása óta egyes rajongók azt állították, látták is őket együtt.

Vajon újra egymásra talál a sztárpár vagy ezt csak a követőik szeretnék így?