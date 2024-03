"Újabb lendület a magyar filmeseknek" – Káel Csaba is megszólalt Mihalek Zsuzsa Oscar-díjáról

Újabb hatalmas magyar siker az Oscar-díjátadón, ugyanis Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák című film díszletberendezője is hazavihette a sokak által áhított arany szobrocskát. Az alkotás összesen 4 Oscar-díjat nyert, a főszereplő, Emma Stone is győzedelmeskedett a legjobb színésznő kategóriában – már második alkalommal, hiszen a 2016-os Kaliforniai álom című zenés filmben nyújtott alakításával is nyert.

Mihalek Zsuzsa / Fotó: TV2/Tények

A filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Káel Csaba is reagált Mihalek Zsuzsa Oscar-díjára: