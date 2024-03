"Jézusom, ez komoly?" - pár pixel takarja Tolvai Reni giga melleit

Tolvai Reni nemrég robbantotta a hírt, miszerint nem engedi, hogy továbbra is félrevezessék, és ha törik, ha szakad, ő bizony piacra fog dobni egy új albumot. Úgy gondolta, hogy eddigi sikertelenésgének oka az, hogy a zenei producerek lebeszélték az album előállításáról, mert szerintük nagyobb a költsége, mint amennyi hasznot hozhatna. Ráadásul angolul énekelt, ami miatt sok magyar azt hihette, hogy egy nemzetközi sztárt hall a rádióban. Most megjelent az új album, de sokaknál kiverte a biztosítékot.

Tolvai Reni megmutatta a testét / Fotó: Végh István

Tolvai Reni új albumát elsősorban testével reklámozza. Korábban is gyakran pucérkodott a kamerák előtt, mostanában azonban folyamatosan szexibbnél szexibb fotókat tesz ki, hogy ezzel is a zenéit népszerűsítse. Ahogyan a Bors megírta, kijött egy új zenéje, a Popsimon a méz, amit most ismét egy pucér fotóval jelentett be:

A rajongók közül azonban sokan kiakadta:

- Jézusom, ez komoly?

- Mikor ezt le kell fordítani angol internationalra, hogyan is szól majd? Nagyon idióta a szöveg, annyira, hogy már röhögni fog a világ rajta. Magyar szint, ennyi.