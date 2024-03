Gyanús jelek! Válás után újra együtt a TV2 sztárpárja?

Stana Alexandra és Köcse György párosát talán senkinek nem kell bemutatnunk, ugyanis ők azok, akik a Dancing with the Stars műsorában berobbantak, mint szerelmespár. A nézők nyomon követhették életük alakulását, és a nagy pillanatokat is, mint például a lánykérés, vagy az esküvő. Ám a drámai fejezetből sem maradtak ki a rajongók. Alig öt hónapnyi házasság után Szandiék úgy döntöttek, elválnak...

Stana Alexandra és Köcse György újra együtt?

A rajongók a válást követően azt feltételezték, hogy eléggé viharosra sikeredhetett a dolog, ugyanis egyikük sem kívánt megszólalni az ügyben, és azonnal törölték is egymást minden platformról. Egy bennfentes szerint azért futhatott zátonyra a házasságuk, mert a Dancing műsora komoly elfoglaltságot jelentett számukra, s ez idő alatt teljesen eltávolodtak egymástól.

− fogalmazott 2021 év végén az ismerős, aztán a rajongók már arra ocsúdtak fel, hogy Szandi szíve ismét foglalt. Párja nem más (volt), mint Meggyes Dávid üzletember, Horváth Gréta exférje. És ahogy írtuk, már ez is a múlt, hiszen tavaly decemberben a táncosnő szakított Dáviddal.

Viszont hirtelen képbe került Gyuri...

Együtt táncoltak egy rendezvényen

Szandi a volt férjével táncolt

Arról már lapunk is beszámolt, hogy a múlt hétvégén Szandi és Gyuri együtt táncoltak egy rendezvényen, és bármi is történt velük a múltban, a videók tanúsága alapján irigylésre méltó volt köztük az összhang. Szandi még azt is fontosnak tartotta, hogy az önfeledt táncról készült videókban megjelölje a volt férjét.

A rajongók fantáziája természetesen azonnal beindult, szerintük ugyanis ez egyértelmű jele annak, hogy a páros kibékült egymással. Máskülönben, miért táncolnának ennyire önfeledten egymással, főleg ha a házasságuk lezárása eléggé viharosra sikeredett?! Nos, erre a kérdésre nem tudunk biztos választ adni, de az borítékolható, hogy valami történt Szandiék életében. Eddig ugyanis nem követték egymást semmilyen platformon, de most a táncosnő nem csak megjelölte a fotón, hanem vissza is követte volt férjét. Ahogy Gyuri is ezt tette.

Jól tudjuk, hogy a hírességek előszeretettel üzennek így a nagyvilágnak, bár általában a szakításukat szokták így "bejelenteni". Egyesek szerint most azonban arról lehet szó, hogy Szandiékban már nincsen tüske, lezárták a múltat, s talán egy új fejezetet nyithatnak a közös történetükben.