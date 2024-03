Gáspár Evelin döbbenetes vallomása: "őszülök"

Gáspár Evelin gyermekkora óta kamerák előtt éli az életét, hazánk népe folyton nézi minden léptét. Éppen ezért köztudott, hogy Győzike idősebb gyermeke rendkívül odafigyel külsejére. Ez köszönhető annak is, hogy a Győzike-show során a még husis, pufóka Evelint sokan bántották, ami miatt keményen dolgozott a külsején. Kétség kívül vékony lett, egyesek szerint azonban már inkább betegesen sovány.

Meglepő hírt közölt rajongóival Gáspár Evelin. Fotó: TV2

Evelin ennek ellenére szereti az alakját, önmagát és odafigyel arra, hogy mindig makulátlan legyen a külseje. Ehhez márpedig a szép és egészséges hajkorona is hozzátartozik. Ezt pedig pontosan tudja a lassan 30 éves Gáspár lány is, aki most meglepő tényt közölt ennek kapcsán követőivel: sajnos fiatalkora ellenére igenis őszül, méghozzá 20 éves kora óta.

Sajnos 20 éves korom óta őszülök és már egy jó ideje festett barna a hajszínem, ami szinte teljesen megegyezik a természetes hajszínemmel.

- vallotta be legújabb posztjában.

Természetesen Evelint ez nem akadályozza meg a tökéletes külsőben, ugyanis fodrászával makulátlan állapotban tartják haját.

Rajongóit azonban nem zavarta ez a tény, többen így is megjegyezték számára, milyen csinos:

Drága Evi! Maga vagy a csoda!

- írták neki kiemelve, micsoda csinos nővé cseperedett a salgótarjáni villában megismert kis Evelin, akinek otthonából családja 50 év után új helyre költözik.