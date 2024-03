Megerősítette a szakítást Fésűs Nelly: "A hír igaz. VÉGE"

Az idei tél igen hosszú és kemény volt. Hatalmas havazásokkal örvendeztetett meg bennünket a zimankós hónap, és igyekeztünk maximálisan megélni a tél csodáit. A legtöbben azonban már azt várjuk, hogy jöjjön a tavasz, és virágozzanak ki a kertek. Így van ezzel Fésűs Nelly is:

- Igen! A hír igaz. VÉGE!!!! Nehezen indult a kapcsolatunk. Azt gondoltam az idő mindent megold, de nem. Nem tudtam azonosulni az érzéseivel. Nekem túl hideg túl fagyos...... Így meg kellett hoznom egy nehéz döntést. Tudom, hogy az életem része marad ezen nem tudok változtatni, de most egy ideig hallani sem akarok róla! És az is igaz, hogy a helyét átvette valaki más aki számomra az igazi és örök szerelem. És mindenkitől elnézést kérek, hogy itt osztom meg de azt gondoltam jogotok van tudni. Tőled is amiért pellengérre állítottalak de ez ki kívánkozott belőlem. Búcsúzom tőled. Viszlát TÉL.

A posztjának első felénél nagyon sokan megrémültek, attól tartottak ugyanis, hogy kedvesével szakítottak: