A nyilvánosságtól visszavonulva küzd betegségével a színésznő

Christina Applegate amerikai színésznő hajszál híján pontosan egy éve vonult vissza szakmájától és szenvedélyétől, a színművészettől. Az Emmy-díjas színésznő egy igazi nagy falatnak számít a szakmában, aki karrierje során nagyrészt a szituációs komédia műfajában jeleskedett, mint például az Egy rém rendes család-ban, amiben Kelly Bundy szerepét játszotta 257 epizódon keresztül, de több nagyobb Hollywood-i filmes szerepet is kapott.

Christina Applegate egy igazi Hollywood-i csemete (Fotó: NurPhoto via AFP)

Christina Applegate, a Hollywood-i csemete

A színésznő 1971-ben született az amerikai filmes piac központjában. Apja lemezproducer, édesanyja pedig énekes színésznő volt, így nem is volt kérdéses, hogy milyen vénát örökölt. 17 évesen hagyta el az iskolát, hogy színésznő lehessen, ezután egyből hatalmas szerepet kapott a korábban már említett vígjáték-sorozatban, majd ezek után saját sorozatot indított Jesse címmel, melynek társproduceri folyamataiból is bőven kivette a részét. Többször jelölték Golden Globe-díjra, sőt Emmy-re is, azonban ez utóbbit csak egy alkalommal tudta megnyerni. Hatalmas színészi karriert futott be a színésznő, aki azonban egy évvel ezelőtt kénytelen volt visszavonulni, ugyanis a Halott vagy című sorozat forgatása közben súlyos betegséggel diagnosztizálták.

A színésznő többet nem állhat kamera elé (Fotó: AFP)

Többet nem áll kamera elé

Christina 2021 augusztusában döntött úgy kollégája unszolására, hogy kivizsgáltatja magát. Az eredmények megérkezése után kiderült, hogy súlyos betegségben, szklerózis multiplexben szenved a színésznő, ami miatt egy időre még tolószékbe is került. A rajongói nem csak meglepődtek, hanem igazán el is borzadtak, miután a színésznő ezt nyilatkozta:

Valószínűleg nem fogok többé kamera elé állni.

A súlyos betegség szó szerint véget vetett a színésznő karrierjének, aki egy évvel ezelőtt állt utoljára a vörös szőnyegen. Azóta nem tudni sokat az állapotáról, csak annyit, hogy bizony kevés esély van arra, hogy betegségéből felépüljön a kezelések ellenére. Egy hónappal ezelőtt vendége volt a 75. Emmy díjátadónak, ahol megható beszéde után álló tapsvihar fogadta őt, amire láthatóan elérzékenyült a színésznő. Az sem bíztató az állapotát illetően, hogy járóbottal tudott csak közlekedni és segítség is kellett neki, hogy a színpadon megtartsa a saját testsúlyát.

A színésznő azóta a nyilvánosságtól visszavonulva küzd betegségével, és állapotáról nem sokat tudni.