Balássy Betty és Varga Feri különleges farmot vezetnek

Kakaskukorékolás és egy terelőkutya csaholása fogadja a látogatót a sztárpár otthonában Soroksáron. Balássy Betty és Varga Feri baromfiudvarában Soroksáron a kakas mellett tíz tyúkocska kapirgál. Fe­riék egy véletlen találkozásnak köszönhetően kaptak kedvet a baromfitartáshoz, azóta esküsznek a házi tojásra.

Balássy Betty és Varga Feri baromfiudvart alakítottak ki (Fotó: hot! magazin archív)

– A ketreceket és a házikót én készítettem, Betty takarítja, és szeretettel gondozza a baromfikat. Van, aki idegenkedik ettől az életformától, mi a gyerekekkel együtt rettentően élvezzük. Természetesen szó sem lehet róla, hogy levágjunk egy állatot: csak a finom házi tojás miatt tartjuk őket. A feleségemmel még a pandémia idején határoztuk el, hogy ha már rákényszerít bennünket az élet, elindulunk az önellátás felé.

Mindketten hiszünk abban, hogy több lábon kell állni.

A minigazdaságot szívesen bővítenénk tehénnel, kecskével a tejéért, és készítenénk sajtot is. Betty a veteményeskertben is remekel, lelkesen kísérletezik paradicsom- és paprikafajtákkal. Ha pedig tanácsra, itatóra vagy szalmabálára van szükségünk, egy egymást támogató közösség részeként érkezik a segítség – kezdte Feri a hot!-nak.

Balássy Betty és Varga Feri esküsznek a finom házi tojásra (Fotó: hot! magazin archív)

Balássy Betty úgy érzi, nem esik le a karikagyűrű az ujjáról

A kertben termett zöldség jól illeszkednek a házaspár életmódjához. Feri cukorbeteg, diétáznia kell, Betty viszont saját elhatározásból döntött úgy, hogy megszabadul a fölös kilóktól.

– Egyáltalán nem érezzük, hogy korlátok közé lennénk szorítva, az egészséges étkezés egyikünknek sem kényszer. Kemény munkával, óriási önfegyelemmel adtam le másfél év alatt 40 kilót. Nem fogyókúráztam, hanem életmódot váltottam: odafigyelek arra, hogy mit és mennyit eszem.

A latin tánc a hobbim, de nemcsak táncolok és zumbázom, hanem zumbaórákat is tartok. A másik civil foglalkozásom a pedikűrösség.

Örömmel tölt el, ha nemcsak magamat, hanem másokat is megszépíthetek. Semmitől nem esik le a karikagyűrű az ujjamról: ha kell, estélyiben is gumicsizmát húzok, és ellátom a csirkéket – mondta mosolyogva az énekeső.

Mindannyian nagyon élvezik ezt az életformát (Fotó: hot! magazin archív)

„Papucsban is átszaladunk”

A hivatásukban és a civil szakmáikban is arra törekednek, hogy olyasmivel foglalkozzanak, ami boldoggá teszi őket és másokat is. Feri fogtechnikus volt, a pandémia miatt kellett váltania. Most civilben asztalos, de minden ház körüli teendő, műszaki kivitelezés is rá hárul, ami egy 400 négyzetméteres háznál nem kis feladat.

– Nálunk reggel beindul a verkli, szinte soha nem állunk le, előadóművészként pedig hétvégén is dolgozunk.

Szerencsére van segítségünk: a gyerekekre az egykori bölcsis dadus nénijük vigyáz.

Véletlenül éppen ide költözött a szomszédba, akár papucsban is átszaladunk hozzá. Róza 12, Dani 10, Miksa 5 éves. Tehetségesek, de nem erőltetjük a zenei vonalat, mert nem szeretnénk, ha elveszne a zenéből az, ami a lényeg: az öröm és a szabadság – magyarázta az apuka.

Önkéntes állatmentők Gyakran megmentenek egy-egy kis életet. Legyen szó sérült madárról, kóbor cicáról vagy kidobott kutyusról, Betty kérdés nélkül orvoshoz juttatja vagy befogadja őket.

18 éve együtt 2006-ban, a Megasztár 3. szériájában találkoztak. A tehetségkutatóban Feri második lett. Nemcsak Az év férfihangja címet nyerte el, hanem a gyönyörű vokalista szívét is.