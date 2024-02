Szabó Erika vallomása az anyaságól: Három évet vártunk a kisfiamra

Szabó Erika a Palikék Világa by Manna Ilyen az élet című műsorának volt a legújabb vendége. Mi más lett volna a téma, mint a színésznő életében jelenleg a legfontosabb szerepe: az anyaság. Kisfia hamarosan négy hónapos lesz, és rengeteg örömet hozott a szülei életébe.

Szabó Erika kisfia hamarosan négy hónapos lesz (Fotó: Dömötör Csaba)

Szabó Erika szerencsésnek tartja magát

A csinos anyuka mesélt arról a nehéz időszakról, pontosabban arról a három évről, amikor küzdöttek, hogy édesanya lehessen.

– Egy ideje a férjemmel a fókuszban volt, hogy nagyon szerettünk volna egy kisbabát.

Csak sokat kellett rá várni, hogy megérkezzen az életünkbe.

– Nagyon boldogok voltunk, amikor végre eljött. Én 12 hétig azt éreztem, még nem tudom elhinni, hogy tényleg anyuka leszek. Most lesz pár nap múlva négy hónapos. Szerencsések vagyunk, mert egy végtelenül békés kis ember érkezett a családunkba. (…) Nagyon kiegyensúlyozott napokat élek otthon, amikor színházban dolgoztam sem aludtam ennyit – mesélte a boldog édesanya, majd arra is kitért, mit érzett, amikor kiderült, hogy várandós.

– Amikor az ember megtudja, hogy babár vár, mindenkinek nagy történet az életében, főleg, ha hosszan várják, hogy végre a teszt pozitív legyen.

Mi 3 éven át minden hónapban reménykedtünk.

– (…) Nyilván az ember ilyenkor nem meri elhinni, és bennem volt egy félelem, hogy minden rendben legyen, egészséges legyen – mondta Erika.

A színésznő várandósan is dolgozott (Fotó: Nagy Zoltán)

„Konkrét terveim vannak”

A színésznő egyelőre élvezi a kisfiával töltött időszakot, azt is eldöntötte, meddig maradt főállású anyuka.

– Konkrét tervem van. Októberben született Nolen, színházi évad szempontjából jó időzítés volt. Én az előző évadot végig tudtam csinálni. A végén lehetett látni, hogy eggyel több volt a krémes, de még nem volt drámai a helyzet, lehetett ügyesen öltözködni. Az évad véget ért, elbúcsúztam a színháztól, az új évad megkezdődött nélkülem, a csodálatos kolléganőim átvették a szerepeimet.

Azt beszéltük meg, hogy egy évet otthon maradok, utána visszamegyek a színházba.

– Szerintem óriási ajándéka a szakmámnak manapság – sajnos nagyon ritka, hogy valaki 2-3 évet otthon legyen egy kisbabával –, hogy egy évig koncentráltan otthon vagyok és babázok – osztotta meg terveit Erika.

Egy év után szeretne majd visszatérni dolgozni (Fotó: Móricz István)

Határozott elképzelései vannak a gyereknevelésről

A színésznő ritkán beszél férjéről, most kivételt tett.

– Az, hogy az én férjem orvos, jó adottsága az életünknek. A szülésnél is nekem óriási biztonság volt – egyébként baleseti sebész –, hogy ő ott volt végig mellettem, hogy nálam is jobban tudta, mi fog történni, óriási biztonságot adott – mondta, majd a gyereknevelésre is kitért, elárulta, milyen gondolatokkal vágtak neki a szülői feladatnak.

– Bemész egy könyvesboltba és rád szakadnak a gyereknevelési könyvek, mit hogy csinálj. Szerintem ma talán az a legnehezebb a szülőségben vagy az anyaságban, hogy annyiféle tanácsot kap az ember, annyi dolognak kell megfelelni, hogy az elején azt mondtuk, mi 80 százalékos szülők szeretnénk lenni.

Nem törekszünk 100 százalékra, a maradék az az, amit majd a gyerekem a fejemhez vághat kamasz korában, hogy mit csináltam rosszul.

– Meg akartuk adni magunknak a lehetőséget, nem vagyunk tökéletes emberek, de igyekszem a lehető legjobb énemet adni – mondta mosolyogva.