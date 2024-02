Puskás Peti elvitte kisgyerekét az országból

Puskás Peti nem is lehetne boldogabb. Zenei karrierje a csúcson jár, hazánk egyik legnépszerűbb énekese, és bizony a tévében is gyakran feltűnik. És már nagyon büszke mindarra, amit a karrierje során elért, a családjánál nagyobb örömöt semmi nem okoz számára. Dallog Bogiban megtalálta a lelki társát, így feleségül vette, szerelmük azóta is tart. Ennek gyümölcse pedig egy csodálatos kisbaba. A kis család nemrég összepakolt, és egy fantasztikus utazásra indultak. Így tehát a kicsinek megvolt az első repülőútja, és most vidáman nyaralgatnak együtt.