Peter Srámek: „Mindenre képes vagyok a páromért”

Sok változást élt meg a közel egy évtizedes pályafutása alatt. A legutóbbi ilyen a fogyása volt, de ezen kívül is sok mindenről mesélt a hot! magazinnak adott nagyinterjújában Peter Srámek.

Peter Srámek azt állítja magáról, hogy hiú ember - Fotó: Hot! / Markovics Gábor

hot!: Miért döntöttél úgy, hogy életmódot váltasz?

Peter Srámek: A közönségem kezdett foglalkozni ezzel a témával. Eléggé hiúnak tartom magam, ezért hirtelen én is észrevettem a kilókat, ezért tettem ellene. Nem szerettem volna, ha csak abból állnak a hírek, hogy ez a srác meghízott. Találtam egy testsúlycsökkentő módszert, ami csupa különleges étvágycsökkentő, zsírbontó gyógynövényből áll – a segítségével rövid idő alatt megszabadultam a feleslegtől. Mindez annak is köszönhető, hogy a módszerrel koplalnom sem kellett, arra ugyanis képtelen vagyok. Az életet habzsolva szeretem, ahogy a kedvenc süteményeimet is. Így végre újra a zeném lehet a középpontban, nem az egykori pluszkilók.

hot!: Valamilyen szinten az ismertséggel jár, hogy foglalkoznak veled.

P.S.: Az emberek néha sokkal többet foglalkoznak velem, mint amennyit szerintem kellene, de ez a fajta érdeklődés kéz a kézben jár a „sztársággal”. A plusz­ki­lók miatti figyelmeztetés jókor jött, a segítséget jelentő megoldással szerencsém volt. Figyelnem kell mindenre, mert azt szeretném, hogy semmibe ne tudjanak belekötni.

hot!: Hogyan tartod meg az elért súlyodat?

P.S.: A kúrát folytatom, és megjött a kedvem a mozgáshoz. Elkezdtem edzeni és úszni. Nem vagyok oda a sportokért, viszont van egy jó ismerősöm, akihez járni szoktam lovagolni – de ezt inkább kikapcsolódásnak veszem.

Peter Srámek nem szeretné, ha olyan képek jelennének meg róla, mintha nem foglalkozna magával

hot!: Említetted, hogy hiú vagy. Ez miben nyilvánul meg nálad?

P.S.: Világéletemben az voltam. Azt hiszem, egy férfinál a haj, a kéz és a cipő az, amit a lányok először megnéznek, legalábbis ezt szoktam visszahallani, így ezekre a területekre különösen figyelek.

hot!: Van, hogy zakóban mész, mondjuk, a boltba?

P.S.: Szerencsére rengetegen állítanak meg egy közös képre vagy néhány kedves szóra, ezért nem szeretném, ha olyan képek jelennének meg rólam, mintha nem foglalkoznék magammal. Éppen ezért, legyen szó üzleti tárgyalásról vagy egy bevásárlásról, igyekszem odafigyelni arra, hogy nézek ki.

Nem csak akkor lehet jól festeni, ha tárgyalásra megy az ember. Ha jólöltözöttnek érzem magam, kimegyek az utcára, és élvezem, hogy dicsérnek a lányok. Amikor Amerikában voltam, ott nagyon sokszor megjegyezték, hogy jól öltözködöm, ami különösen jólesett, hiszen vadidegen emberekről volt szó.

„Édesanyám mindig is hatalmas segítség volt számomra”

hot!: Tudjuk, hogy nagyon szoros a kapcsolatod a családoddal, hiszen édesanyád fontos támaszod volt a karriered kezdetén. Hogyan viselted a leválást?

P.S.: Mindig is tudtam, hogy énekléssel szeretnék foglalkozni, de azt nem, hogy végül Magyarországon találom meg az utamat. Édesanyám mindig is hatalmas segítség volt számomra, főleg az elején, hiszen a családból csak ő beszélt magyarul. Csak dalokon keresztül tudtam kommunikálni, de azok sem az én szavaim voltak. Anyukámnak köszönhetem, hogy az első három évet túléltem Magyarországon.

hot!: Hogy ment a magyar nyelv megtanulása?

P.S.: A tanulási folyamat eleje volt a legnagyobb nehézség, amit a Magyarországra költözésem idején tapasztaltam. Nem tanultam a nyelvet sem iskolában, sem máshol. Csak belegondoltam, hogy nagyjából miről van szó, mit szeretnének mondani az emberek. Számomra mindig is fontos volt, hogy a közönségem értse azt az üzenetet, amit közvetíteni szeretnék. Rossz érzéssel töltött el, hogy nem tudtam beszélni hozzájuk. Onnantól vált könnyebbé, amikor láttam az embereken a szeretetet, ők pedig látták az akaratomat. Nyilvánvaló, hogy a mai napig nem beszélem tökéletesen a nyelvet, de nem is várja el tőlem senki. Nem tudom és nem is akarom letagadni azt a huszonkét évet, amikor Szlovákiában éltem.

Az énekes mindent szeret, ami szép - Fotó: Hot! / Markovics Gábor

hot!: Milyen gyakran jársz haza?

P.S.: Egy szent dátum szerepel a naptáramban: a karácsony. Ebben az időben két-három napot otthon vagyok a családommal. Sajnos több időt nem tudok velük tölteni, mert egész évben hatalmas a pörgés. Szerencsére hívnak koncertezni, sok elfoglaltságom van, de ugyanezek miatt a pihenést is nagyon előre meg kell szerveznem.

„Rengeteg meglepetéssel készülünk”

hot!: Minden igényt kielégítenek a dalaid. Van köztük szerelmes, bulizós, lassabb és gyorsabb is. Milyen a szerelmes Peter Srámek?

P.S.: Jelenleg nincs párkapcsolatom, viszont ha szerelmes vagyok, akkor nagyon az vagyok, és mindenre képes vagyok a páromért.

hot!: Rengetegen női rajongód van. Volt valaha vad, csajozós korszakod?

P.S.: Soha nem volt egyéjszakás kalandom.

Mindig is voltak kapcsolataim, ráadásul mindegyik hosszú távú, de egy férfi számára az a legszebb, ha tetszik a lányoknak, én pedig szeretek tetszeni nekik. És büszkeséggel tölt el az is, hogy a tizennyolc évestől a százévesig találok olyan embert, aki rajong a munkásságomért, nem pedig csak egy bizonyos réteg hallgat.

Vannak fiatalok, idősek – ez a jó benne, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára a legszimpatikusabb.

hot!: Február 11-én mérföldkőhöz érsz, hiszen a Budapesti Kongresszusi Központban adsz nagyzenekaros koncertet. Mire számíthatunk?

P.S.: Rengeteg meglepetéssel készülünk – a sajátok mellett felcsendülnek Zámbó Jimmy legendás dalai, ami azért különleges, mert huszonhárom év után ismét összeáll a Zámbó Band. Jankai Béla és Pálmai Zoltán is tiszteletüket teszik az estén, ami hatalmas megtiszteltetés számomra. Lesz gyerekkórus, a látványért pedig Zoltán Erika táncosai felelnek majd, illetve egy duett erejéig Delhusa Gjon is eljön. Mindent megteszünk a stábbal, hogy a nézők felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak. Az pedig, hogy minden jegy elkelt, egy visszacsatolás számomra, hogy jó úton haladok. Sokat dolgozom azért, hogy ott maradjak, ahol most vagyok.