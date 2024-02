„Ilyen szép kisbaba a világon nincs még egy!” – Megszületett a magyar sztárénekes első gyermeke

Szakács Gergő tavaly november közepén az Instagram-oldalán jelentette be, hogy párjával első közös babájukat várják.

Szakács Gergő eljegyezte szerelmét

A Follow the Flow énekese azt azonban nem árulta el, hogy a lánykérésen is túl vannak, ugyanis a fotón nem lehet nem észre venni a Nági ujján gyönyörűen csillogó jegygyűrűt. Ebből arra lehet következtetni, hogy szerelmét eljegyezte.

Most újabb örömhírről számolt be, nemrég bővült a családjuk és megszületett első közös gyermekük. Közösségi oldalán több képet is posztolt, és a rajongók legnagyobb örömére több fotót is mutatott a piciről.

– Drága Kisfiam! Féltem a világom, amit kaptam Tőled…” – írja az énekes a posztban.

A bejelentést követően rengetegen gratuláltak a friss szülőknek, mindenki osztozott az énekes és párja örömével.

– Ilyen szép kisbaba a világon nincs még egy! Legyetek nagyon boldogok!" – írta egy kommentelő.

– Hihetetlenül cukika és ti is nagyon helyesek vagytok együtt. Szívből gratulálok, sok örömteli pillanatot kívánok a kispasival!" – fűzte hozzá másikuk.

