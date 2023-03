Elképesztő mit művelt a 4-es metrón a magyar sztárénekes

A 2016-ban alakult Follow the Flow hiphop-pop banda hamar nagyon népszerű lett, 2018-ban a Nem tudja senki, majd a Maradok távol című dalukkal szereztek országos ismeretséget, mellyel elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját is. Sikerük azóta is töretlen. A háromtagú fiúbanda március végén jelentkezik majd új számukkal, ami a Szélcsend címet kapta.

Fotó: Facebook

Ízelítőként úgy gondolták a srácok, hogy egy részletet, pontosabban a refrént megosztják a közönségükkel. A céljuk az volt, hogy sok emberhez eljusson, így egy olyan helyet választottak, ahol sok ember van viszonylag közel egymáshoz, lehetőleg kisebb helyen. Hol találunk ilyen teret ahol ez megvalósul? Hát persze, hogy a budapesti tömegközlekedésben.

Így Szakács Gergő, az énekesük felszállt a 4-es metróra és a tömegben egyszer csak elkezdett énekelni az utazók között elvegyülő vokalista lányokkal. A produkció kezdetben mindenkit meglepett. Nem minden nap kezd el énekelni ott valaki, főleg nem egy sikeres énekes. Mikor hangosan megszólal, az emberek felemelik a fejüket az okostelefonjukból, kiszakadnak az online világból és elkezdik élvezni a zenét. Sokan rögtön videózni kezdtek. Egy biztos, mindenkinek feldobta a kedvét a frontember.

A két állomás közti performansz rögtön nagyon népszerű lett a közösségi oldalakon, TikTokon már több mint egymilliós megtekintést ért el, alig egy nap alatt.