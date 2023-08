Végre bejelentette az örömhírt Evelin: bővül a Gáspár-család

Ahogyan arról már korábban is írtunk, a Gáspár-lányok nem terveznek gyereket, éppen ezért Bea asszonynak lassan bele kell törődnie abba, hogy nem lesznek unokái. Mindazonáltal Evelin és Virág is rajonganak az állatokért, így mindketten nagyon szeretik a kiskutyákat is. Olybá tűnik, a lányok úgy döntöttek, hogy gyereksírás helyett kiskutyaugatástól lesz hangos a ház, ugyanis már mindketten boldog gazdik lettek.

Virág külföldi tanulmányai alatt Evelinre bízta saját kutyáját, és úgy tűnik, nagyon megtetszett az idősebbik Gáspár-lánynak a kutyás élet, mert egyből két kölyköt is vásárolt. A kis uszkárokkal vidáman pózol Evelin, a rajongók pedig majd megőrülnek a csöppségekért: