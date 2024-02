Meddig mehet ez így? Sorra jelentik Stana Alexandrát

Stana Alexandráért egy egész ország rajong. A csodálatos tehetséggel megáldott táncosnőt szélesebb körökben a TV2 nagysikerű műsorában, a Dancing With the Starsban ismerhettük meg, azóta pedig magyarok milliói tekintenek rá példaképként. Marics Peti oldalán a tavalyi szériában az egész országot csodálatba ejtette, sajnos azonban a hírnév nemcsak rajongókat, de rosszakarókat is tud hozni. A táncosnőt éppen az őrületbe kergeti egy követője, aki minden egyes képét jelentgeti, és nem érti, mi a problémája a posztjaival.

Stana Alexandrának már elege van / Fotó: Instagram