Kulcsár Edina végre olyat tett, ami tetszik a közönségének

Ha rákeresünk Kulcsár Edina nevére az interneten, szinte kizárólag olyan cikkeket találunk, melyek arról szólnak, hogy mi nem tetszik az embereknek a volt szépségkirálynő kapcsán: „befuccsot a családi biznisz,” „nagyon aggódnak a rajongók, Kulcsár Edina kislánya értelmi fejlődése miatt,” „kiakadtak a rajongók Kulcsár Edinára, újabb óriási kutyát vett kisgyermekei mellé”.... Nem kérdés, hogy Edina és G.w.M kifejezetten megosztó közszereplők, amolyan botrányhősök, akik bármit tesznek, azért kapnak hideget-meleget.

Kulcsár Edina és G.w.M viselkedése rendre kiakasztja az internet népét. (Fotó: Bánkúti Sándor)

A legdurvább pletyka, aminek célpontja volt Kulcsár Edina és párja

Edina és G.w.M a történések ellenére tartják magukat, ritka, hogy reagálnak az őket érő kritikákra, és nem igazán törődnek a külvilággal. A mentális egészségük szempontjából ez a legjobb egyébként, amit tehetnek, hiszen lelkileg nagyon gyorsan tönkre lehet menni ilyen nyomás alatt. A legdurvább pletyka, ami róluk megjelent, az arról szólt, hogy G.w.M megverte Edinát, és az énekes később a pszichiátrián kötött ki. Ezt már képtelen volt Kulcsár szó nélkül hagyni:

— Nagyon gáz, hogy ilyen posztot kell írnom, de mivel ma elég erős presszióval szembesültem, így megteszem! Sokan hívtak, hogy nyilatkozzak. Először nem is értettem, hogy mi történt, de aztán felvilágosítottak!

Tehát valakitől valami oldalon elindult egy pletyka, miszerint: »Márk a pszichiátrián van, ahova azután került, hogy engem megvert, és az én anyukám hívta ki rá a rendőröket.«

— Valami ilyesmi a sztori. Én ezen először hangosan felnevettem, de aztán, ahogy telt az idő és gondolkoztam, úgy lettem egyre dühösebb — írta Edina az Instagram oldalán.

Edináról és G.w.M-ről egyre vadabb pletykák születnek. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Pozitív hozzászólás

A híres páros talán nem is remélte, hogy a semmiből végre pozitív kritikát kapnak, de csodák csodájára, megtörtént! A szerelmesek Valentin-napon Budapest egyik legelegánsabb hoteljében, a New York palotában vacsoráztak. Az exkluzív környezetben G.w.M készített videókat a kedveséről, akinek a külsejében — ahogy azt a kommentelők is kiszúrták — változás történt: ismét barnára festette a haját. A hozzászólók pedig végre elégedettek voltak:

Uhh, mennyivel jobban áll a barna... Ez a te színed, sokkal jobban áll az arcodhoz, kiemeli a szép arcod, a szőke meg olyan semmilyen volt... Sose fesd vissza világosra..

Legszebb szépség királynő!