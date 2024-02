Koós Réka a szerelmi életéről vallott: „Igaz rám a mondás"

Szerelemről és Spanyolországról vallott Koós Réka. A énekes-színésznő ritkán beszél a párkapcsolatáról, most kivételt tett, a Borsnak kedves részletet árult el magánéletéről.

Koós Réka a párkapcsolatáról és külföldi terveiről vallott (Fotó: Gazdag Mihály)

Koós Réka elismerte: szerencsés a szerelemben

Koós Rékát sokszor látni színpadon, ám képernyőn, showműsorban annál kevesebbszer. Bár elmondása szerint ő sosem néz tévét, most az egyik legnépszerűbb esti műsorban, a Szerencsekerékben próbálta ki magát.

Koós Réka a Szerencsekerékben próbálta ki magát a héten. (Fotó: TV2)

– Ahogy az az adásból is kiderült: mivel egyáltalán nem nézek tévét, a Szerencsekerékről sem igen voltak fogalmaim. Nem nagyon akarták elhinni, hogy nem ismerem a szabályokat, emiatt kicsit döcögősen ment a játék… – ismerte el lapunknak Réka, majd hozzátette:

– Társasjátékozni viszont nagyon szeretünk, sokszor játszunk is itthon a családdal vagy baráti körben. A fejtörőket is kedvelem, de ez nálam csak játék, egyáltalán nem zavar, ha veszítek. A játékszerencse sosem volt az erősségem, sem gyerekkoromban, sem most. Sosem vittem túlzásba az ilyesmit, pont emiatt.

Azzal vigasztaltam magam, hogy aki szerencsétlen a játékban, az szerencsés a szerelemben. Úgy tűnik, ez viszont bejött, igaz rám a mondás

– ismerte el a titkot mosolyogva. Titokzatos szerelméről csak ritkán beszél, úgy tudni, immár tíz éve, hogy egy párt alkot a sármos Bálinttal, akivel két éve össze is költöztek.

Külföldre költözne a színésznő

Réka másik nagy szerelme Spanyolország. Néhány éve vett is egy kis házikót Estepona városkában, amit első sorban bérbe adásra szánt. Arról azonban sosem mondott le, hogy ott telepedjen le. Most elárulta, nagy vágya, hogy végleg kiköltözzön.

– Spanyolország egy nagy szerelem nekem. Hogy később fogok-e ott élni, még nem tudom. Sok mindennek kell úgy alakulnia, hogy ez a vágyam valóra válhasson – fogalmazott Réka, akit számtalan munkája egyelőre Magyarországon tart.

– A televíziós megjelenések mellett az idei évben is játszom a Madách Színházban, de más előadásokban is közreműködöm: a Csődör musical, valamint az Omega vagy a BonBon zenekarok dalaiból készült előadásokban. Természetesen a táncdalfesztivál korszakát felidéző saját műsoraimmal is járjuk az országot, nyáron is biztosan találkozhatunk a Balaton környékén is majd − tette hozzá Koós János lánya.