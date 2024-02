„Menjek, vagy maradjak?” - kész tények elé állította gyermekei anyját a TV2 sztárja

Gábor Márkó csak úgy pörög a színházi életben, ugyanis láthatjuk több nagy projektben is felbukkanni. Az elmúlt időszakban színészből, dramaturg és íróvá is avanzsált, tehát jó úton halad a siker felé. A színész fia már fél év híján két éves, párjával jól megvannak, de most megtudhattuk, hogy kapcsolatuk nem indult ilyen könnyen:

Gábor Márkó és gyermeke édesanyja, Becz Bernadett. (Fotó: Gábor Márkó)

— Bettivel, mi osztálytársak voltunk az Operettszínháznak az akadémiáján, ott nagyon jó barátok lettünk, de ő kapcsolatban volt.

Ez a hat éves kapcsolat, amikor véget ért, addigra már a sulit is elvégeztük és felkeresett mondván, hogy én mekkora bulis arc vagyok, bulizzunk együtt, úgysem fogok rámozdulni, hiszen mindig is barátok voltunk.

Együtt töltöttünk egy csodálatos nyarat, közben én még Szegeden játszottam, sőt kezdődött a Sztárban Sztár leszek! is ősztől, így mondtam Bettinek, hogy figyelj én beléd tudnék szeretni, de te kikötötted, hogy nem keresel kapcsolatot, hiszen most jöttél ki egy hosszú kapcsolatból — kezdte színész a Borsnak, aki aztán feltette a nagy kérdést:

Feltettem neki a kérdést, hogy »menjek, vagy maradjak?«

— mesélte Márkó, aki végül maradt. A történetből pedig egy dal is készült, sőt azóta már egy közös gyermekük is született, Milán, aki egy igazi csoda baba, ráadásul megreformálta az apuka életét.

Gábor Márkó és a csodálatos kis családja. (Fotó: Gábor Márkó)

Gábor Márkó gyermeke maga a csoda

A színész elmondta, eredetileg úgy volt, párjának kevés esélye van arra, hogy terhes legyen, így nem számoltak azzal, hogy akár gyermekük is születhet. Tehát a kis Milán meglepte a szerelmes párt.

— Csodálatos harmóniában élünk együtt. Az, hogy kiegyensúlyozott és sikeres lehetek az csak Bettinek köszönhető, hiszen én régebben egy problémásabb, kicsapongóbb életet éltem.

Amikor Milán megérkezett az életünkbe, még jobban tudatosult bennem, hogy nem lehetek fáradt, nem omolhatok össze és nem élhetem már a régi életvitelemet, mert bármi történik, van egy csöppség, aki csak ránk számíthat, aki tőlünk függ.

— Egy igazi csoda számunkra, mert eredetileg úgy volt, hogy kevés az esély arra, hogy Bettinek lehessen gyereke, így nem vigyáztunk és szinte azonnal összejött — mondta a Sztárban Sztár leszek! második évadjának döntőse, aki szerelme történetét a Dal verseny nagy színpadán akarja bemutatni.

Menjek, vagy maradjak?

Gábor Márkó egy érdekes könnyűzenei formációval mutatkozik be A Dal 2024 című versenyben, ahol gyermeke édesanyjával való szerelmének kezdetéről adnak elő egy számot. A formáció tagja többek között Hadas Alfréd is, aki a színész döntős társa volt még korábban a TV2 átalakulós zenés tehetségkutatójában.

— Az előző évben a Dal kapcsán megismerhettem Dér Dávid zenészt, aki több hangszeren is tud játszani, ő készítette a zenét. A szöveg, amit írtam, az tartalmazott egy rap részt, amit Hadas Alfrédnak, egykori Sztárbanos döntős társamnak megmutattam, akinek tetszett a koncepció nagyon, de azt mondta, hogy a rap rész egy kicsit lapos, így átdolgozta sokkal jobbra. Mindemellett párom Betti is fellép velünk, mint női énekes, mi így vagyunk a BTERV — mondta Márkó, akiknek csapatával szombat este minden bizonnyal jól fog jönni minden szavazat a verseny során.