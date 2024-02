Fogy a levegő Harry és Meghan körül: ez tönkreteheti a házasságukat is

A hírek szerint ez vár a Netflix szerződésre is, ugyanis hiába kaptak több millió dollárt és ígérték be, hogy milyen sok és nívós produkciót szállítanak majd a stremingszolgáltatónak, ebből mindössze kettő készült el.

A királyi család szakértői szerint Harry és Meghan egy lefelé tartó spirálba került és nem tudni, mekkora pénzösszegeket buknak még el. Ami akár a házasságukba is kerülhet, ugyanis a rossz nyelvek szerint Meghan kifejezetten pénzéhes, és már akkor is csalódott a férjében, amikor kiderült, Harrynek nincs kifogyhatatlan bankszámlája, hiába herceg. Főleg, miután Károly király is megvonta tőlük a segítségét és a havi apanázst...