Szorul a hurok: hatalmas bajban van Meghan és Harry

Nagyon úgy tűnik, nem kellett sok idő ahhoz, hogy Harry herceg és Meghan Markle nagy önállósága befuccsoljon. Az Egyesült Államokban sem lettek nagy kedvencek, egy amerikai politikus éppen a napokban fejtette ki véleményét a hercegi párról.

Fotó: AFP

"Borzasztó, amit Harry művelt. Szerintem ha ilyen vitáid vannak az apáddal, a testvéreddel, a családod többi tagjával, az rendben van, a családok veszekednek, de a családon belül kell lemeccselniük" - mondta Chris Christie, aki szerint undorító, hogy aprópénzért eladta a családját Harry.

Ha már a pénz: bizony nem jöttek be a számításaik sem, a Spotify szerződést bontott velük, mert a kutyát nem érdekelte a podcastjuk, amelyet végül Meghan Harry nélkül készített el és csak a saját sérelmeinek kibeszélésére használta. A Spotify vezetője egy interjúban keményen beléjük is szállt, szélhámosnak nevezte Harryt és Meghant.

Azóta felröppentek azok a pletykák, hogy a Netflix-szerződésük is ilyen sorsra juthat, ugyanis ők sincsenek megelégedve velük.

A királyi életrajzíró, Tom Bower úgy gondolja, nagy bajban van Meghan és Harry, mert egyre nehezebben tudják fenntartani a márkájuk jó hírét.

"Folyton védekezniük kell valami miatt és olyan lehetőségek után kapkodnak, amik már nincsenek is".

Bower hozzátette, Harry nagy csalódást okozott Meghannak, aki azt hitte, a herceg népszerűségét majd készpénzre tudják váltani. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy rosszul sáfárkodtak, hiszen ahogy kiléptek a királyi család kötelékéből, azonnal ócsárolni kezdték a családot, Netflix-dokumentumsorozatban, könyvben, különböző interjúkban. Ezzel azonban nem azt a hatást érték el, amit szerettek volna. A közvélemény ugyanis ellenük fordult, elegük lett a siránkozásaikból, hogy addig volt jó a királyi család, amíg pénzelte őket munka nélkül.

Most arról is szólnak pletykák, hogy Meghan "elhagyja" a férjét és egyedül próbál meg boldogulni az üzleti életben. Felmerült az is, hogy visszatér a filmezéshez, hírbe hozták a Több, mint testőr újraforgatásával is.