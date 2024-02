Esztergályos Cecília is gyászolja Szurdi Miklóst: Ez több volt, mint barátság

Lapunk az elsők között számolt be róla, hogy hétfőn elhunyt Szurdi Miklós színész, rendező, színházigazgató és forgatókönyvíró. A sokoldalú tehetség 73 éves volt, halálhírét Dr. Pásztor László Erdőkertes polgármestere erősítette meg a Facebook-oldalán. Azóta sorra érkeznek a búcsúzkodó sorok a legendás rendezőtől, akinek többek között a Família Kft.-t is köszönhettük. Liptai Claudia, Csonka András és a rendező volt felesége Xantus Barbara - akivel két közös gyermekük is van - is a könnyeivel küszködve köszönt el a direktortól. Most pedig az Origónak megszólalt Esztergályos Cecília is, aki mindössze néhány éve békült ki hosszú hallgatás után Miklóssal, azonban azóta lelkitársi kapcsolatba kerültek egymással.

73 éves korában elhunyt Szurdi Miklós a Família Kft. rendezője /Fotó: Facebook/Dr. Pásztor László

Esztergályos Cecília maga is tagja volt Csonka Andrással és Xantusz Barbarával egyetemben a Família Kft. csapatának. A Kossuth-díjas művésznő szerint tudtak Miklós betegségéről, azonban így is mindenkit lesújtott a halála, aki ismerte őt.

Csak szeretettel, csak odaadással, csak elragadó tehetséggel emlékszem rá, olyannak, amilyen volt. Mert ilyen volt, elragadó volt a tehetsége. Sajnos számítottunk rá, mert tudtunk róla mi "famíliások", hogy nagyon beteg. Ha jól emlékeszem rá, karácsonykor beszéltünk telefonon, és mondtam neki, hogy nagyon szeretlek és mondta, hogy ő is engem

- kezdte beszámolóját a gyászoló színésznő. Esztergályos Cecília elárulta azt is, hogy volt egy törés az ő kapcsolatukban, amikor 1999-ben Miklós többedmagával elmentek a Família Kft,-ből, azonban néhány éve sikerült rendezniük a viszonyukat.

Azóta én dolgoztam vele együtt nagyjából három-négy évvel ezelőtt Veresegyházán, akkor sikerült mindent megbeszélnünk. Mindig ő vitt le a próbákra is, ez idő alatt mi minden korábbi félreértést tisztáztunk. Én nagyon reménykedtem abban, hogy mi még dolgozunk együtt. Nagyon mély baráti kapcsolatunk volt, de még annál is több, hiszen a lelkünkben ennél sokkal több volt, mondhatni, mi igazi lelkitársak voltunk

- zárta sorait elcsukló hangon az előadóművész.