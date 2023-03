Íme, Emilio és Tina méregdrága luxusotthona: ennyit kérnek érte

Még mindig nem találta meg új tulajdonosát Emilio és Tina gyáli luxusvillája! A 120 négyzetméteres, 4+2 félszobás ingatlant már több mint egy éve hirdeti a házaspár, azonban a magas vételár miatt a vevők egyelőre elkerülték őket. Először 109,9 millióért hirdették a házat, ami már akkor is borsos árnak számított, ám idén ez az összeg 120 millióra ugrott fel. S bár érdeklődőből akadt bőven, Tináék nem adják oda bárkinek szeretett otthonukat...

120 millióért árulja gyáli otthonát Emilio és Tina (Fotó: Keresztesi Balázs)

Kénytelenek voltak emelni az áron

Sokaknak furcsa lehet, hogy ha nem akad vevő, akkor mégis miért emelnek az áron Emilióék, ám a magyarázat kézenfekvőbb, mint gondolnánk. A zenész már tavaly is szerette volna kicsit feljebb tornázni az összeget, hiszen az ingatlanpiacon is folyamatosan emelkedtek a költségek, arról nem is beszélve, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező házakat már akkor többért hirdették.

- Nagyon gondolkodunk azon, hogy emelnünk kéne az összegen, mert látjuk, hogy az ingatlanpiacon is mindennek emelkedik az ára. Megnéztük, hogy a hasonló adottságokkal rendelkező ingatlanok többségét ennél többért árulják. A mi házunk pedig minőségi alapanyagokból épült, magunknak csináltuk, ezért sok mindenből dupla mennyiséget raktunk fel. Aki megveszi, nagyon jól jár vele, mert ebben a házban szívünk-lelkünk benne van. Ezért sem adom oda bárkinek - magyarázta tavaly a zenész, aki a feleségével valóban gondos odafigyeléssel álmodta meg gyáli otthonukat. A festéket például külföldről hozatták, és ha valakinek esetleg megtetszenének a bútorok is, arról is meg tudnak egyezni.

Szerettünk itt lakni, sokat költöttünk a házra, a festékeket például külföldről hozattuk, és hónapokat vártunk rá. Itt minden passzol mindenhez, ezért ha valaki szeretné, a bútorokat is megveheti, biztos vagyok benne, hogy megegyezhetünk egy jó árban

- tette hozzá.

Emilióék a bútorokat is átadnák az új tulajdonosoknak (Fotó: ingatlan.com)

A TikTokon is hirdetik

Mivel a vevők egyelőre elkerülték Emilióékat, a család most minden fegyverét beveti, hogy mégis megtalálják a tökéletes tulajdonost. Éppen ezért nem csak a megszokott ingatlanportálokon hirdetik a házat, hanem a közösségi médiát is segítségül hívták. A minap a TikTokra töltöttek fel egy videót, melyben bemutatják a luxusvillát, s ki tudja, talán épp a nézők között lesz az új birtokos is, hiszen közel 100 ezren követik a Jellinek családot.