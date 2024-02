Mindenki megdöbbent: Demi Moore kitálalt a gyógyíthatatlan beteg Bruce Willis állapotáról

Mint ahogy arról a Bors már beszámolt, a most 68 éves Bruce Willis még 2022-ben sokkolta a világot a visszavonulásával, ekkor derült ki ugyanis, hogy afáziában szenved. A Drágán add az életed!-filmek sztárjának állapota ezt követően rohamosan romlani kezdett, majd 2023-ban jött az újabb csapás, miszerint frontotemporális demenciát is diagnosztizáltak nála.

Demi Moore igyekszik mindenben segíteni a volt férjét Fotó: KGC-03

A szomorú hírt már a nyilvánosságtól visszavonult sztár családja jelentette be, akik azóta is mindenben támogatják, köztük volt felesége, Demi Moore is. A Ghost sztárját a minap egy amerikai műsor vendége volt, ahol mások mellett arról kérdezték, hogy milyen gondoskodni valakiről, aki demenciában szenved?

Úgy álljunk hozzájuk, ahol éppen ők tartanak

„Azt hiszem, a legfontosabb dolog, amit meg tudnék osztani az az, hogy úgy álljunk hozzájuk, ahol éppen ők tartanak. Amikor elengeded azt, hogy kik voltak, vagy hogy szerinted kiknek kellene lenniük, vagy akár azt, hogy kiknek szeretnéd, hogy legyenek, akkor tudsz igazán a jelenben maradni velük és élvezni az örömüket és szeretetüket, azért akik, nem pedig azért, akik nem”

– mondta a 61 éves színésznő, aki még egy igazán jó hírt is megosztott a nézőkkel Willisről:

Szerintem az adott körülményekhez képest nagyon jól van

– tette hozzá.

A színészt jelenlegi felesége, Emma Heming és gyermekeik, a 11 éves Mabel és a 9 éves Evelyn, valamint volt felesége, Demi Moore és gyermekeik, a 35 éves Rumer Willis, a 32 éves Scout Willis és a 29 éves Tallulah Willis támogatja ebben a nehéz időszakban, és igyekeznek vele annyi minőségi időt tölteni, amennyit csak lehet.